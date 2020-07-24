Памела Андерсон поделилась пикантными кадрами с эротической съемки в бикини



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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон

Комментарии к своей фотографии знаменитость закрыла

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась снимком, сделанным в рамках откровенной фотосессии. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном черно-белом кадре 53-летняя актриса лежит на диване в слитном купальнике белого цвета и туфлях на каблуках. Известно, что съемка была проведена для платформы Jasmin. «Просто лежу здесь», — подписала она пост, набравший больше 10 тысяч лайков.

Комментарии к своей фотографии знаменитость закрыла.

Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.