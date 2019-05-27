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    Шоу-биз

    Павел Зибров прокатился в голубом кабриолете по центру Киева

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    Павел Зибров - Павел Зибров прокатился в голубом кабриолете по центру Киева
    Павел Зибров

    Народный артист Украины был замечен в центре Киева

    Очевидцы запечатлели украинского артиста Павла Зиброва сидящем в дорогом кабриолете голубого цвета.

    Стоит отметить, что за рулем сидел молодой человек разговаривающий по мобильному телефону, а «главные усы»  украинского шоу-бизнеса, как часто называют Зиброва,  смотрели вдаль на пассажирском сидении.   


    Фото: Оксана Осадчая

    Фото: Оксана Осадчая

    «Коли дорогою в офіс трапилися вуса-бренд у блакитному кабріолеті», - так подписала снимок девушка, запечатлевшая украинского артиста сегодня утром возле ЦУМа.

    Напомним, что несмотря на свой возраст, артист тщательно следит за своей внешностью, постоянно подкрашивает волосы и даже ходит с женой в секс-шоп.

    «В этом году у меня словно открылось второе дыхание. Кстати, мы как-то зашли с женой в секс-шоп, накупили там всякого, интересных штучек. А потом Марина Владимировна надела на себя это все ... Ох, скажу я вам, это совсем по-другому, фантазию, конечно, возбуждает. И чувствуешь себя моложе», - признался Зибров в одном из интервью.

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