Павел Зибров прокатился в голубом кабриолете по центру Киева



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Павел Зибров

Народный артист Украины был замечен в центре Киева

Очевидцы запечатлели украинского артиста Павла Зиброва сидящем в дорогом кабриолете голубого цвета.

Стоит отметить, что за рулем сидел молодой человек разговаривающий по мобильному телефону, а «главные усы» украинского шоу-бизнеса, как часто называют Зиброва, смотрели вдаль на пассажирском сидении.





Фото: Оксана Осадчая

«Коли дорогою в офіс трапилися вуса-бренд у блакитному кабріолеті», - так подписала снимок девушка, запечатлевшая украинского артиста сегодня утром возле ЦУМа.

Напомним, что несмотря на свой возраст, артист тщательно следит за своей внешностью, постоянно подкрашивает волосы и даже ходит с женой в секс-шоп.

«В этом году у меня словно открылось второе дыхание. Кстати, мы как-то зашли с женой в секс-шоп, накупили там всякого, интересных штучек. А потом Марина Владимировна надела на себя это все ... Ох, скажу я вам, это совсем по-другому, фантазию, конечно, возбуждает. И чувствуешь себя моложе», - признался Зибров в одном из интервью.