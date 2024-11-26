«Від любові до ненависті...». Терен відреагував на критику щодо поведінки на «Холостяку»

Після виходу перших епізодів шоу на Холостяка посипалися звинувачення через те, що він піариться на телебаченні

«Холостяк» зазначив, що пішов на проєкт з метою – показати іншим, що «обмежених можливостей» не існує

Головний герой «Холостяка» Олександр Терен висловився про критику, яку отримує у свій бік після виходу перших епізодів проєкту. Він зізнався у соцмережах, що не очікував деяких хейтерських коментарів.

Головний герой 13 сезону заявив, що не сподівався побачити деяких коментарів у свій бік. Якщо раніше ним захоплювалися, то зараз пишуть «людиноненависницькі повідомлення».

«Люди, які ще вчора дякували мені й писали з захватом повідомлення, просили зробити фото, тепер роздирають на шматки, бо їхні погляди на життя просто відрізняються від моїх. Та я не повинен нести відповідальності за те, що не сподобалось іншим в моєму баченні світу, і особливо стосунків», – зауважив Терен.

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Коментарі, які скриншотив Терен та опублікував у Іnstagram фото: tsvit_terenu

«Холостяк» зазначив, що пішов на проєкт з метою – показати іншим, що «обмежених можливостей» не існує. Люди з інвалідністю та ветерани заслуговують на повноцінне життя, кохання, радощі та багато іншого. Олександр подякував тим, хто його підтримує.

Епізод із шоу фото: СТБ

В інстаграм-сторіз Олександр Терен додав, що його розкритикували через нібито неправильну реакцію на те, що одна з учасниць, Вікторія, часто звертається до психолога і приймає антидепресанти.

«Не зовсім зрозумів ось таких нападів, бо ніколи не нівелював потреби людей в психологах, швидше навпаки. Тим паче якщо це стосується військових, яким я це наполегливо рекомендую. Це стосувалося цього епізоду. Але я так і не почув, де тут осудження чи нівелювання», – зауважив «Холостяк».

Побачення з однією із учасниць шоу скриншот відео

Також після виходу перших епізодів шоу на Холостяка посипалися звинувачення через те, що він піариться на телебаченні, в той час як інші ветерани продовжують воювати, а також не допомагає військовим.

Водночас багато українців підтримали Терена у коментарях, написавши теплі слова.

Нагадаємо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з РФ.

За серце військовослужбовця у проєкті боротимуться 12 дівчат, серед яких, зокрема, тарологиня, військова журналістка, сомельє та модель. Зазначається, що у першому випуску шоу Будько познайомився з 25-ма дівчатами, однак не на всіх дівчат відгукнулося його серце. У підсумку він попрощався з 13-ма з них.

До слова, на проєкті Терен подарував дівчатам білі блокноти, у яких вони можуть написати власну книжку-історію про участь у проєкті (сам він свою книжку вже написав – це автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка»). Кожна учасниця придумувала назву для своєї книжки, а деякі залишали її без назви, щоб обрати її пізніше.

До слова, журналістка та блогерка Марічка Довбенко, яка була учасницею романтичного проєкту «Холостяк 13», зробила гучну заяву. Вона звинуватила творців реаліті у сексизмі та наголосила, що всіх дівчат «експлуатують у сексуальному контексті, а вони змушені мовчати».

Як відомо, командир стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Олександр Будько з позивним «Терен», який втратив на війні обидві кінцівки, став новим героєм шоу «Холостяк».

Олександр Будько пішов добровольцем захищати країну 24 лютого 2022 року. За пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Під час бойових дій втратив обидві кінцівки. Після протезування веде активний спосіб життя, є призером міжнародних змагань «Ігри Нескорених», а також співавтором та ведучим YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив».