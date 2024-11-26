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«Від любові до ненависті...». Терен відреагував на критику щодо поведінки на «Холостяку»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після виходу перших епізодів шоу на Холостяка посипалися звинувачення через те, що він піариться на телебаченні
фото: tsvit_terenu

«Холостяк» зазначив, що пішов на проєкт з метою – показати іншим, що «обмежених можливостей» не існує

Головний герой «Холостяка» Олександр Терен висловився про критику, яку отримує у свій бік після виходу перших епізодів проєкту. Він зізнався у соцмережах, що не очікував деяких хейтерських коментарів.

Головний герой 13 сезону заявив, що не сподівався побачити деяких коментарів у свій бік. Якщо раніше ним захоплювалися, то зараз пишуть «людиноненависницькі повідомлення».

«Люди, які ще вчора дякували мені й писали з захватом повідомлення, просили зробити фото, тепер роздирають на шматки, бо їхні погляди на життя просто відрізняються від моїх. Та я не повинен нести відповідальності за те, що не сподобалось іншим в моєму баченні світу, і особливо стосунків», – зауважив Терен.

6 фото
На весь екран
Коментарі, які скриншотив Терен та опублікував у Іnstagram
фото: tsvit_terenu

«Холостяк» зазначив, що пішов на проєкт з метою – показати іншим, що «обмежених можливостей» не існує. Люди з інвалідністю та ветерани заслуговують на повноцінне життя, кохання, радощі та багато іншого. Олександр подякував тим, хто його підтримує.

Епізод із шоу
Епізод із шоу
фото: СТБ

В інстаграм-сторіз Олександр Терен додав, що його розкритикували через нібито неправильну реакцію на те, що одна з учасниць, Вікторія, часто звертається до психолога і приймає антидепресанти.

«Не зовсім зрозумів ось таких нападів, бо ніколи не нівелював потреби людей в психологах, швидше навпаки. Тим паче якщо це стосується військових, яким я це наполегливо рекомендую. Це стосувалося цього епізоду. Але я так і не почув, де тут осудження чи нівелювання», – зауважив «Холостяк».

Побачення з однією із учасниць шоу
Побачення з однією із учасниць шоу
скриншот відео

Також після виходу перших епізодів шоу на Холостяка посипалися звинувачення через те, що він піариться на телебаченні, в той час як інші ветерани продовжують воювати, а також не допомагає військовим.

Водночас багато українців підтримали Терена у коментарях, написавши теплі слова.

«Від любові до ненависті...». Терен відреагував на критику щодо поведінки на «Холостяку» фото 1
скриншот: instagram.com/ tsvit_terenu
«Від любові до ненависті...». Терен відреагував на критику щодо поведінки на «Холостяку» фото 2
скриншот: instagram.com/ tsvit_terenu
«Від любові до ненависті...». Терен відреагував на критику щодо поведінки на «Холостяку» фото 3
скриншот: instagram.com/ tsvit_terenu
«Від любові до ненависті...». Терен відреагував на критику щодо поведінки на «Холостяку» фото 4
скриншот: instagram.com/ tsvit_terenu

Нагадаємо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з РФ.

За серце військовослужбовця у проєкті боротимуться 12 дівчат, серед яких, зокрема, тарологиня, військова журналістка, сомельє та модель. Зазначається, що у першому випуску шоу Будько познайомився з 25-ма дівчатами, однак не на всіх дівчат відгукнулося його серце. У підсумку він попрощався з 13-ма з них.

До слова, на проєкті Терен подарував дівчатам білі блокноти, у яких вони можуть написати власну книжку-історію про участь у проєкті (сам він свою книжку вже написав – це автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка»). Кожна учасниця придумувала назву для своєї книжки, а деякі залишали її без назви, щоб обрати її пізніше.

До слова, журналістка та блогерка Марічка Довбенко, яка була учасницею романтичного проєкту «Холостяк 13», зробила гучну заяву. Вона звинуватила творців реаліті у сексизмі та наголосила, що всіх дівчат «експлуатують у сексуальному контексті, а вони змушені мовчати». 

Як відомо, командир стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Олександр Будько з позивним «Терен», який втратив на війні обидві кінцівки, став новим героєм шоу «Холостяк».

Олександр Будько пішов добровольцем захищати країну 24 лютого 2022 року. За пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Під час бойових дій втратив обидві кінцівки. Після протезування веде активний спосіб життя, є призером міжнародних змагань «Ігри Нескорених», а також співавтором та ведучим YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив».

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Теги: історія ветеран модель YouTube роман Холостяк СТБ

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