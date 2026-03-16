Тріумфаторка Оскара-2026 Джессі Баклі: що відомо про актрису, яка підкорила Голлівуд

Справжнім проривом у кінокар'єрі Баклі стала роль Роуз Лармонт у фільмі «Дика троянда»

Ірландська актриса Джессі Баклі отримала нагороду за найкращу жіночу роль на церемонії вручення премії Оскар-2026 у розкішному образі, натхненному Грейс Келлі. Джессі Баклі стала відомою на весь світ зокрема завдяки ролі Людмили Ігнатенко у серіалі «Чорнобиль».

«Главком» розповідає, як шлях від ірландської провінції привів акторку до головної кінонагороди світу, а також про секрети її розкішного вбрання, натхненного легендарною Грейс Келлі.

Найкраща акторка року Джессіка Баклі

Зміст

Музичне дитинство та перші кроки на сцені

Джессі Баклі народилася 28 грудня 1989 року у Кілларні, графство Керрі, і є найстаршою з п'яти дітей. Її мати, Марина Кассиді, заохочувала її співати і тренувала. У неї є брат і три сестри. Навчалася Баклі в середній школі Ursuline Secondary School – загальноосвітній жіночій монастирській школі в Терллі, графство Тіпперері, де її мати працює вокальною тренеркою і де вона виступала в шкільних постановках. Джессі Баклі виконувала декілька чоловічих ролей у школі, зокрема головну роль чоловіка, засновника банди Джетс, Тоні у музичній історії West Side, і Freddie Trumper у Шахах.

Джессі досягла восьмого класу фортепіано, кларнета й арфи в Королівській ірландській академії музики.

У 2008 році 18-річна Джессі взяла участь у британському шоу талантів BBC – I’d Do Anything, де посіла друге місце. Цей досвід приніс їй перший серйозний заробіток і відкрив двері на велику сцену. Попри популярність шоу, Джессі відмовилася від ролі у мюзиклі Oliver! і вирішила зосередитися на роботі в театрі.

Джессі Баклі є випускницею Королівської академії драматичного мистецтва, однієї з найвідоміших театральних шкіл світу. Після закінчення академії у 2013 році вона працювала в театрі «Глобус» і брала участь у шекспірівських постановах, зігравши Міранду в «Бурі» та з'явившись у виставі «Генріх V». Також у той період молода акторка виконувала епізодичні ролі на телебаченні.

Хист до музики у Джессі Баклі проявився ще з дитинства, і акторська кар'єра не стала на заваді розвитку її музичних талантів. У 2022 році вона випустила спільний студійний альбом із британським музикантом і продюсером Бернардом Батлером під назвою For All Our Days That Tear the Heart, до якого увійшли 12 пісень у стилі фолк-року і ліричного попу.

Складні герої та боротьба за ментальне здоров'я

Джессі Баклі неодноразово зізнавалася, що її приваблюють «темні» та суперечливі персонажі. На її думку, саме такі образи дозволяють досліджувати людську вразливість. Ця щирість притаманна актрисі й у житті: вона відкрито говорить про свій досвід боротьби з депресією та тривожністю, з якими стикалася в підлітковому віці. Після переїзду до Лондона та участі в шоу I’d Do Anything Джессі знову відчула сильний емоційний спад і впала в депресію, з чим їй допомогла впоратися регулярна терапія та робота зі спеціалістами.

Також акторка зазначала, що іноді переживає панічні атаки на знімальному майданчику, і пояснювала, як ці відчуття можуть непомітно з'являтися й впливати на емоційний стан.

Найвідоміші ролі Джессі Баклі

«Звір» (Beast, 2017)

Це психологічний трилер, який приніс Баклі першу хвилю великої уваги. Вона грає молоду жінку, яка живе на острові Джерсі й почувається чужою у власній родині. Її життя змінюється після знайомства з загадковим чоловіком, якого підозрюють у серії жорстоких злочинів.

«Наречена!», або «Дика троянда» (Wild Rose, 2018)

У цьому фільмі Баклі виконала роль талановитої співачки з Глазго, яка мріє підкорити сцену кантрі-музики. Стрічка поєднує драму, музику та історію про пошук себе. Саме після цього фільму акторку почали називати однією з зірок британського кіно.

Джессі Баклі виконувала роль Людмили Ігнатенко у мінісеріалі «Чорнобиль» від HBO і відчувала велику відповідальність, адже прагнула показати цю історію чесно і з повагою до постраждалих. Вона вивчала документи й фотографії, щоб передати емоції та переживання героїні.

Джессі Баклі у ролі Людмили Ігнатенко у мінісеріалі «Чорнобиль» фото: vogue.ua

Цей проєкт вимагав виходу зі своєї зони комфорту і повної віддачі, а співпереживання та повага до історії стали для неї головним у роботі.

«У ній завжди було щось, це було так, ніби її душило горе… Коли ти граєш справжнього персонажа, який жив цією жахливою правдою – це жахливо», – розповідала Баклі.

«Я думаю закінчити це все» (I’m Thinking of Ending Things, 2020)

Стрічка режисера Чарлі Кауфмана стала одним із найобговорюваніших психологічних фільмів останніх років. Баклі грає молоду жінку, яка вирушає разом зі своїм хлопцем у подорож до його батьків. Звичайна поїздка поступово перетворюється на дивну й тривожну історію, де втрачається реальність.

«Жіночі розмови» (Women Talking, 2022)

Ця драма розповідає про групу жінок у релігійній громаді, які намагаються вирішити, як діяти після серії страшних подій. Фільм отримав численні нагороди та номінації, а гра Баклі була високо оцінена критиками. Сюжет здається важким, але швидко затягує у вир подій.

«Мерзенні посланнячка» (Wicked Little Letters, 2023)

Ця чорна комедія стала одним із найяскравіших фільмів за участю Баклі. У центрі сюжету скандальна історія маленького англійського містечка, де місцеві жителі починають отримувати анонімні листи з образами. Героїня Джессі швидко опиняється в центрі цього хаосу та стає однією з головних підозрюваних.

«Я не буду королевою краси»: ставлення до зовнішності та успіху

Джессі Баклі вважає, що приваблива зовнішність не має вирішального значення в акторстві. В інтерв'ю для The Guardian вона казала: «Я не думаю, що колись стану королевою краси. Мене це не цікавить. Мене більше цікавить персонажка, яку я граю. Я думаю, що це неправильна та застаріла думка, що твоя єдина цінність – те, як ти виглядаєш… Ти або граєш, або ні. Все залежить від твого власного відчуття себе. Якщо я оцінюю своє щастя за тим, яку туш наношу, то, найімовірніше, пропускаю багато інших важливих і приємних речей».

Акторка та співачка не любить обговорювати та виставляти напоказ своє особисте життя. Проте у квітні 2025 року вона оголосила про свою вагітність, а наприкінці року підтвердила, що стала мамою доньки, ім'я якої поки що бажає тримати в таємниці.

Грейс Келлі: секрети «оскарівського» вбрання

Джессі Баклі з’явилася на церемонії вручення премії Оскар у ніжно-рожевій шифоновій сукні-бюстьє з червоною атласною накидкою. Образ для актриси створив модний Дім Chanel. Це вбрання зірки у Vanity Fair назвали «візитною карткою старого Голлівуду».

фото: Getty Images

Джессі Баклі на Оскарі 2026 фото: Daniel Cole/Reuters

Джессі Баклі разом із актором Майклом Б. Джорданом, який отримав Оскар за найкращу чоловічу роль фото: Getty Images

Сукня Джессі Баклі, зшита на замовлення, віддавала данину поваги сукні, яку носила Грейс Келлі. У 1956 році Грейс Келлі одягла бальну сукню з напрочуд схожим силуетом на церемонію вручення Оскара. Вона була не від Chanel. Келлі обрала сукню від Едіт Гед, легендарної глави відділу костюмів Paramount Pictures, щоб отримати Оскара за фільм «Сільська дівчина».

У 1956 році Грейс Келлі одягла бальну сукню з напрочуд схожим силуетом на церемонію вручення Оскара фото: vogue.co.uk

Вибір сукні видається особливо доречним з естетичного погляду, адже це перша перемога Баклі на премії Американської кіноакадемії, яку вона отримала за втілення ролі Агнес Шекспір. Ця роль закріпила за 36-річною актрисою статус однієї з найвидатніших артисток свого покоління – саме такою свого часу була і Грейс Келлі.

Ірландська акторка Джессі Баклі стала тріумфаторкою 98-ї церемонії «Оскар» фото: Getty Images

Нагадаємо, у ніч на 16 березня в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) відбулася 98-ма щорічна церемонія вручення премії Оскар. Тріумфатором премії став фільм американського режисера Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою».