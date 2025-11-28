Головна Світ Політика
Парламент Молдови проголосував за закриття російського культурного центру

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Парламент Молдови проголосував за закриття російського культурного центру
Парламент Молдови ухвалив рішення про закриття Російського центру науки і культури в Кишиневі
фото: Reuters

Проросійські опозиційні партії критикували уряд за відсутність доказів незаконної діяльності центру

Парламент Молдови ухвалив рішення про закриття Російського центру науки і культури в Кишиневі. За це рішення проголосували 57 депутатів з 101, що складає більшість у парламенті, який очолює проєвропейська Партія дії та солідарності під керівництвом президента Майї Санду, передає «Главком».

Рішення про закриття центру стало відповіддю на нещодавні інциденти, зокрема, на вторгнення дронів у повітряний простір Молдови, яке було названо неприйнятним. Уряд заявив, що центр може бути інструментом для просування наративів, які становлять загрозу національній безпеці.

Хоча центр буде офіційно закритий лише після липня 2026 року через юридичні причини, питання його закриття обговорюється вже кілька місяців. Міністр культури Крістіан Джордан зазначив, що з 2021 року центр не запропонував жодного спільного проєкту чи заходу.

Проросійські опозиційні партії критикували уряд за відсутність доказів незаконної діяльності центру. Однак міністерство закордонних справ Молдови вказало, що цей крок став необхідним після серії ворожих дій Росії.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів Молдови ухвалив рішення про денонсацію міжурядової угоди між Молдовою та Російською Федерацією про створення та функціонування культурних центрів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла та передало йому ноту протесту через порушення повітряного простору російськими дронами. 

