Відомий шведський продюсер заявив про труднощі майбутньої участі в Євробаченні через Ізраїль

Крістер Бйоркман непокоїться тим, що відхід Іспанії може стати суттєвим ударом по конкурсу

За словами Бйоркмана, не всі країни витримають підвищення внесків за участь

Багаторічний експерт Євробачення та один з журі німецького відбору на конкурс у Відні Крістер Бйоркман висловив серйозне занепокоєння фінансовим станом конкурсу на тлі низки відмов країн від участі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Melodifestivalen.

Фінансові наслідки та загроза для малих країн

В ефірі подкасту він попередив, що вихід такої великої країни, як Іспанія, створив критичну прогалину в бюджеті Європейської мовної спілки, адже Іспанія була одним із найбільших фінансових донорів конкурсу і входила до складу «Великої п'ятірки». За словами Бйоркмана, щоб компенсувати втрати, EBU може бути змушена значно підвищити внески за участь для решти країн уже до конкурсу 2027 року.

Це рішення здатне запустити небезпечну ланцюгову реакцію: через це створиться додаткове фінансове навантаження, яке стане непосильним для мовників із малим та середнім бюджетом. Бйоркман попереджає, що країни з обмеженими ресурсами можуть просто не потягнути нові тарифи, що призведе до подальшого скорочення кількості учасників у найближчі роки.

Політичний контекст відмов

Ситуація ускладнюється тим, що Іспанія – не єдина країна, яка залишила конкурс. Раніше про своє рішення не брати участь заявили Нідерланди, Ірландія, Ісландія та Словенія. Як зазначається, ці відмови значною мірою пов'язані з протестом проти участі в конкурсі Ізраїлю, що викликало глибокий розкол усередині євробаченської спільноти.

Нагадаємо, що низка країн бойкотуватиме конкурс через участь Ізраїлю. Деякі країни висловили занепокоєння щодо неналежних методів просування після того, як Ізраїль посів перше місце в голосуванні глядачів на конкурсі

Окрім того, Нідерланди та Ірландія заявили про бойкот Євробачення-2026. Ірландський мовник RTÉ першим заявив, що не братиме участі в конкурсі, якщо в ньому буде представлений Ізраїль. Нідерландський мовник Avrotros підтримав цю позицію, посилаючись на тривалі страждання в Газі, а також на «серйозне підрив свободи преси».