Представниця Бельгії на Євробаченні нарвалася на хвилю хейту після свого першого виступу

Ілля Мандебура
Essyla неодноразово брала участь у вокальних конкурсах, тож вона переконана, що її не варто хейтити
фото: Nanoi Alloo

Вболівальникам не сподобалося виконання від Essyla

Після першого живого виступу перед Євробаченням представниця Бельгії Essyla опинилася в епіцентрі скандалу. Про це повідомляє «Главком»

Потенційний непрохід?

Перша поява Essyla з конкурсною піснею Dancing on The Ice публіку, м'яко кажучи, не вразила. Бельгійська співачка мала великі проблеми з виходом на високі ноти, а також їй часто бракувало дихання, щоб виконати вокальні партії безперервно та чисто. Слухачі одразу помітили це, і в соціальних мережах почали масово писати, що з таким живим виконанням бельгійка є претенденткою на непрохід до Грандфіналу конкурсу.

Реакція Essyla

Після хвилі хейтерських коментарів співачка не стала мовчати і опублікувала емоційне звернення в Instagram-stories, де чесно визнала свої помилки, але закликала шанувальників до людяності.

«Окей, ми всі згодні, що вчора на цьому відео я звучала як йо***а мертва корова, але вас там не було. Ви не знаєте контексту чи того, як усе було насправді, – написала Essyla. – Я б хотіла нагадати про те, що треба бути добрими одне до одного. Я людина, ми всі люди, а не роботи».

Співачка зізналася, що співає з 15 років, і вчорашні коментарі змусили її засумніватися в тому, що вона робить найкраще в житті. Щоб повернути впевненість, їй знадобилася додаткова репетиція.

«Мені потрібна була репетиція сьогодні, щоб довести собі, що я здатна, і це так. Не тягніть собаку під воду, якщо це бульдог (новий вислів, який я щойно вигадала). Я їду до Амстердама (там відбудеться найбільше євробаченське пре-паті Eurovision In Concert) з усією своєю силою і своїми рухами діви. Світ і так повний лайна, тож не будьте придурками», – підсумувала артистка.

Також співачка іронічно додала: «Я можу співати це! Це моя пісня, Господи».

Прокляття Бельгії на конкурсі

Бельгія останніми роками дійсно має серйозні проблеми з вокалом на конкурсі, і ситуація з Essyla виглядає як продовження неприємної тенденції. У 2024 і 2025 роках представники країни Mustii та Red Sebastian впевнено йшли у десятці фаворитів конкурсу за версією букмекерів, але не зуміли вийти до фіналу саме через нестабільний вокал під час вирішальних виступів.

Такою ж була доля і співачки Sennek у 2018 році. Вона не зуміла виконати свою складну баладу A Matter Of Time переконливо наживо, через що журі опустило її на дев'яте місце у півфіналі, а телеглядачі дали лише 20 балів. У підсумку це обернулося болючим непроходом до фіналу. Чи зможе Essyla впоратися з хвилюванням та зламати це «прокляття» ми побачимо вже зовсім скоро на євробаченській сцені.

Нагадаємо, що представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі

Теги: Євробачення хейт Бельгія

