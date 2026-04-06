Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)

Юлія Відміцька
Nemо заспівали українською мовою на сцені у столичному Палаці спорту

Переможці «Євробачення-2024» Nemо зі Швейцарії приїхали до Києва та виступили на сольному концерті української співачки Jerry Heil. Nemо заспівали легендарну пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни». Нове виконання цієї пісні вразило публіку та мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Jerry Heil в Іnstagram.

Jerry Heil та Nemо заспівали пісню «Запроси мене в сни» 

На сольному концерті Jerry Heil, який відбувся 4 квітня в Палаці спорту, показалися зірки з-за кордону. Серед них переможці «Євробачення-2024» Nemо. Jerry Heil та Nemо вразили глядачів, а згодом і мережі своїм дуетом. Вони заспівали легендарну пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни».

Кадрами спільного виступу зі шведськими колегами Jerry Heil опублікувала на сторінках у своїх соцмережах. Також своїм виступом поділилися Nemо. Пісня Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (музика Володимира Івасюка, слова Богдана Стельмаха) у виконанні молодих артистів вразила користувачів у мережі.

Nemо вивчив слова української пісні Назарія Яремчука «Запроси мене в сни»

На кадрах, де співаки виконують пісню, можна побачити, як Nemо співають українською мовою. У мережі також з’явилося фото, яке зробили глядачі, на ньому видно, як Nemо готуються до виступу та повторюють слова української пісні «Запроси мене в сни», які написані англійськими літерами.

фото: скриншот Threads
фото: Іnstagram.com/nemothings

Реакція українців на нове виконання пісні Назарія Яремчука «Запроси мене в сни»

Глядачі не очікували побачити дует Jerry Heil та Nemо, тим паче з українською піснею. Тож свої враження вони висловили в коментарях під дописом співачки.

фото: Іnstagram/thejerryheil/
  • «Це було дуже красиво! Bravo», – написала співачка Джамала.
  • «Це розрив, я в ауті від того, наскільки це круто. Переможець Євроюачененя-2024 зі Швейцарії співає пісню Яремчука українською в Києві. Зупиніть планету, я зійду».
  • «Я заздрю всім, хто сьогодні це бачив на власні очі».
фото: Іnstagram/thejerryheil/
  • «Будь ласка, запишіть цю пісню, у такому вигляді ніжному, як на концерті. Її хочеться переслуховувати щовечора й щоранку».
  • «Дуже ніжно і красиво. Nemo і Яна-вауууу».
  • «Яка краса! Окремий респект Немо! Як їх голос неочікувано пасує цій пісні».
фото: Іnstagram/thejerryheil
  • «Неймовірно гарно!»
  • «Яка ж красива пісня Володимира Івасюка у виконанні Яни й Немо! Неймовірно».
  • «Як круто!!! Це неймовірне виконання! Одна з найулюбленіших пісень Івасюка! Хочу послухати її повністю! Браво! Захопили!»

Jerry Heil та Nemo мають дружні стосунки. Вони познайомились на конкурсі Євробаченні-2024 у Мальме. Тоді перемога дісталася Nemo, яку вони здобули із піснею «The Code». Після участі в концерті Jerry Heil та Nemo часто з’являлися на спільних відео в соцмережах.

Нагадаємо, 4 квітня у Києві в Палаці спорту переможниця Нацвідбору на «Євробачення-2024» співачка Jerry Heil дала свій перший сольний концерт. Перше масштабне шоу «Джерело» співачки Jerry Heil зібрало тисячі глядачів та водночас українських артистів та зірок з-за кордону. Jerry Heil виконала свої популярні пісні та з’явилася на сцені в дуеті з іншими зірками.

Читайте також:

Читайте також

У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 березня
6 березня, 14:10
Військові знайшли шиншилу біля лінії бойового зіткнення
Врятована шиншила Соня бере «гонорари» у ЗСУ (відео)
12 березня, 10:51
Родина Богдана Вовка чекає на його повернення додому з російського полону
На Львівщині родина, яка поховали загиблого військового, отримала підтвердження, що він у полоні
14 березня, 21:50
Ліна Костенко розповіла про дружбу з Марією Дідковською
З'явилося нове відео з Ліною Костенко. Поетеса розповіла про друзів
24 березня, 18:06
Співачка Leleka представлятиме Україну на Євробаченні-2026
Підготовка до Євробачення. Співачка Leleka поскаржилася, що змушена витрачати великі кошти
25 березня, 13:48
У своїх кліпах та виступах Михайло Поплавський завжди з'являється з жіночим балетом
Пісні Поплавського, які давно стали мемами: п'ять найпопулярніших треків (відео)
27 березня, 19:16
Квітослава та Степан Гіга-молодший присвятили пісню покійному батьку
Діти Степана Гіги зробили пісню-присвяту батькові (відео)
31 березня, 11:44
Пасажири потяга чекають на закінчення повітряної тривоги
«Пролетів нас, слава Богу»: пасажири поїзда перечікували атаку «шахедів» між вагонами (відео)
2 квiтня, 10:51
У Нати та її обранця народилася донька, яку назвали Лією
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
4 квiтня, 16:15

Шоу-біз

Ірина Білик у свій день народження зробила подарунок фанатам (відео)
Ірина Білик у свій день народження зробила подарунок фанатам (відео)
Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)
Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)
Jerry Heil вперше дала сольний концерт у Палаці Спорту: неочікувані дуети зірок (відео)
Jerry Heil вперше дала сольний концерт у Палаці Спорту: неочікувані дуети зірок (відео)
Фронтмен відомого гурту розповів про службу сина в ЗСУ
Фронтмен відомого гурту розповів про службу сина в ЗСУ
Фанатка Козловського впала в яму, а Павліка тепер не пускають в Палац «Україна»? Як пройшов найбільший концерт весни
Фанатка Козловського впала в яму, а Павліка тепер не пускають в Палац «Україна»? Як пройшов найбільший концерт весни
«Елітні ухилянти». Мережу збурила світлина Горбунова та Монатика
«Елітні ухилянти». Мережу збурила світлина Горбунова та Монатика

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
