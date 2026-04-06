Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)

Nemо заспівали українською мовою на сцені у столичному Палаці спорту

Переможці «Євробачення-2024» Nemо зі Швейцарії приїхали до Києва та виступили на сольному концерті української співачки Jerry Heil. Nemо заспівали легендарну пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни». Нове виконання цієї пісні вразило публіку та мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Jerry Heil в Іnstagram.

Jerry Heil та Nemо заспівали пісню «Запроси мене в сни»

На сольному концерті Jerry Heil, який відбувся 4 квітня в Палаці спорту, показалися зірки з-за кордону. Серед них переможці «Євробачення-2024» Nemо. Jerry Heil та Nemо вразили глядачів, а згодом і мережі своїм дуетом. Вони заспівали легендарну пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни».

Кадрами спільного виступу зі шведськими колегами Jerry Heil опублікувала на сторінках у своїх соцмережах. Також своїм виступом поділилися Nemо. Пісня Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (музика Володимира Івасюка, слова Богдана Стельмаха) у виконанні молодих артистів вразила користувачів у мережі.

Nemо вивчив слова української пісні Назарія Яремчука «Запроси мене в сни»

На кадрах, де співаки виконують пісню, можна побачити, як Nemо співають українською мовою. У мережі також з’явилося фото, яке зробили глядачі, на ньому видно, як Nemо готуються до виступу та повторюють слова української пісні «Запроси мене в сни», які написані англійськими літерами.

Реакція українців на нове виконання пісні Назарія Яремчука «Запроси мене в сни»

Глядачі не очікували побачити дует Jerry Heil та Nemо, тим паче з українською піснею. Тож свої враження вони висловили в коментарях під дописом співачки.

«Це було дуже красиво! Bravo», – написала співачка Джамала.

«Це розрив, я в ауті від того, наскільки це круто. Переможець Євроюачененя-2024 зі Швейцарії співає пісню Яремчука українською в Києві. Зупиніть планету, я зійду».

«Я заздрю всім, хто сьогодні це бачив на власні очі».

Українці відреагували на виступ Jerry Heil та Nemo фото: Іnstagram/thejerryheil/

«Будь ласка, запишіть цю пісню, у такому вигляді ніжному, як на концерті. Її хочеться переслуховувати щовечора й щоранку».

«Дуже ніжно і красиво. Nemo і Яна-вауууу».

«Яка краса! Окремий респект Немо! Як їх голос неочікувано пасує цій пісні».

Українці відреагували на виступ Jerry Heil та Nemo фото: Іnstagram/thejerryheil

«Неймовірно гарно!»

«Яка ж красива пісня Володимира Івасюка у виконанні Яни й Немо! Неймовірно».

«Як круто!!! Це неймовірне виконання! Одна з найулюбленіших пісень Івасюка! Хочу послухати її повністю! Браво! Захопили!»

Jerry Heil та Nemo мають дружні стосунки. Вони познайомились на конкурсі Євробаченні-2024 у Мальме. Тоді перемога дісталася Nemo, яку вони здобули із піснею «The Code». Після участі в концерті Jerry Heil та Nemo часто з’являлися на спільних відео в соцмережах.

Нагадаємо, 4 квітня у Києві в Палаці спорту переможниця Нацвідбору на «Євробачення-2024» співачка Jerry Heil дала свій перший сольний концерт. Перше масштабне шоу «Джерело» співачки Jerry Heil зібрало тисячі глядачів та водночас українських артистів та зірок з-за кордону. Jerry Heil виконала свої популярні пісні та з’явилася на сцені в дуеті з іншими зірками.