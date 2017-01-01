Певица Ани Лорак приехала в Киев

Цель визита артистки осталась неизвестной

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая в прошлом месяце неожиданно выступила на киевской сцене, вновь приехала в Киев. Об этом стало известно из её страницы в Instagram, где она опубликовала снимок, как она поднимается по лестнице жилого дома. По данным «Главкома», фото было отмечено геолокацией «Киев, Украина». Эту

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Ани Лорак

Цель визита артистки осталась неизвестной

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая в прошлом месяце неожиданно выступила на киевской сцене, вновь приехала в Киев. Об этом стало известно из её страницы в Instagram, где она опубликовала снимок, как она поднимается по лестнице жилого дома. По данным «Главкома», фото было отмечено геолокацией «Киев, Украина».

Эту публикацию артистка никак не подписала. Однако в комментариях разгорелась активная дискуссия её подписчиков.

Одни высказались о ней очень критично: «За поребрик, Лорак, за поребрик! В говноРаше твое место», «А коли будуть фото на передовій в українських солдатів, коли приїдеш їх підтримати??? Україна хоче знати...», «Жаль, що гроші хвилюють вас більше..Жаль, що ваш, мені рідний раніше голос , приносив тільки гарні емоції.Зараз слухаючи вас...ваші пісні ..в моїй голові звучить слово - зрадниця!!!»

А другие поддерживают певицу: «Не обращайте внимания на лай отдельных ограниченных шизофреников. Спасибо, что не впускаете политику в искусство и несёте доброе имя гражданки Украины... доброй, талантливой и объективной», «Это зазомбированые зомби. Под носом не видят,что происходит… Зато к артисту прицепились».