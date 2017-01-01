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    Лобода, Лорак и Каменских засветились на российской премии

    Украинские певицы продолжают активно выступать для российских зрителей
    Популярный украинский певицы Светлана Лобода, Ани Лорак и Настя Каменских приняли участие в церемонии вручения российских музыкальных премий «Нового Радио». В частности, Лобода получила на мероприятии статуэтку «Золотая сирена». Напомним, ранее она уже удостоилась российских призов «Золотой граммофон» и Муз-ТВ.
    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка
    Ани Лорак в Москве
    Ани Лорак в Москве

    Украинские певицы продолжают активно выступать для российских зрителей

    Популярный украинский певицы Светлана Лобода, Ани Лорак и Настя Каменских приняли участие в церемонии вручения российских музыкальных премий «Нового Радио».

    В частности, Лобода получила на мероприятии статуэтку «Золотая сирена». Напомним, ранее она уже удостоилась российских призов «Золотой граммофон» и Муз-ТВ. Также награду от «Нового Радио» унесла с собой и Ани Лорак.

    Без призов осталась Настя Каменских, которая пришла на мероприятие в золотистой юбке и белой блузе. В свою очередь Лобода появилась в красном кимоно, а Лорак – в стильном чёрном платье. Мероприятие проходило в московском «Крокус Сити Холле».   

    Напомним, в ноябре Лорак неожиданно для всех поднялась на киевскую сцену. Это было её первое выступление в украинской столице за последние три года.

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    Настя Каменских
    Светлана Лобода
    Ани Лорак

    Джерело: ТСН

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    Світлана Лобода Украинская музыка Настя Каменских Ани Лорак
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