Лобода, Лорак и Каменских засветились на российской премии

Украинские певицы продолжают активно выступать для российских зрителей

Популярный украинский певицы Светлана Лобода, Ани Лорак и Настя Каменских приняли участие в церемонии вручения российских музыкальных премий «Нового Радио». В частности, Лобода получила на мероприятии статуэтку «Золотая сирена». Напомним, ранее она уже удостоилась российских призов «Золотой граммофон» и Муз-ТВ.



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Ани Лорак в Москве

Украинские певицы продолжают активно выступать для российских зрителей

Популярный украинский певицы Светлана Лобода, Ани Лорак и Настя Каменских приняли участие в церемонии вручения российских музыкальных премий «Нового Радио».

В частности, Лобода получила на мероприятии статуэтку «Золотая сирена». Напомним, ранее она уже удостоилась российских призов «Золотой граммофон» и Муз-ТВ. Также награду от «Нового Радио» унесла с собой и Ани Лорак.

Без призов осталась Настя Каменских, которая пришла на мероприятие в золотистой юбке и белой блузе. В свою очередь Лобода появилась в красном кимоно, а Лорак – в стильном чёрном платье. Мероприятие проходило в московском «Крокус Сити Холле».

Напомним, в ноябре Лорак неожиданно для всех поднялась на киевскую сцену. Это было её первое выступление в украинской столице за последние три года.

Джерело: ТСН