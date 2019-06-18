Экс-солистка группы «Виа Гра» беременна (фотофакт)



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Санта Димопулос

Санта Димопулос ждет второго ребенка

Украинская певица и модель на своей странице в соцсети решила поделиться с поклонниками самым сокровенным.

«Пришло время поделиться с вами моим счастьем», - написала Санта и опубликовала черно-белый снимок на котором отчетливо виден животик.

Так же стало известно, что Димопулос находится на 28 неделе беременности.

Поклонники артистки и модели засыпали ее поздравлениями.

Правда нашлись и те, кто уже давно заметил изменения в фигуре Димопулос.

«Та все давно в курсе! Поздравляю!», - написала украинская певица Оля Полякова. К поздравлениям присоединились также Филипп Киркоров, семья украинского шоумена Анатолия Анатолича, телеведущая Татьяна Терехова и многие другие.

Судя по комментариям под постом, поклонников ждет еще одна порция снимков. Как стало известно Scotch, недавно состоялся Baby Shower (вечеринка для будущей матери, во время которой, обычно, озвучивается пол ребенка, - прим.ред.). Так что поклонники уже начали усиленно мониторить Instagram звезды и с нетерпением ждут фотографий.

Напомним, что для 32-летней Димопулос это будет уже второй ребенок. От первого брака с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у нее подрастает сын Даниэль.

18 сентября 2012 года состоялась ее свадьба с Владимиром Самсоненко, но уже в 2013 году они развелись.

В 2015 году экс-солистка «Виа Гры» тайно вышла замуж за соучредителя сети спортклубов SportLife Игоря Кучеренко. У него же есть трое детей от предыдущего брака.



