Писательница из Украины получила престижную литературную премию
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Ольга Токарчук отмечена «Букером» за роман Flights
Польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук удостоена одной из наиболее престижных литературных премий мира «Букер». Эту награду принес ей роман Flights.
В произведении рассказывается о путешествиях в XXI веке и человеческой анатомии: путешествия переплетаются с углубленным изучением человеческого тела, размышлениями о жизни, смерти, движении, миграции.
Добавим, что в шорт-лист премии также попали венгерский писатель Ласло Краснохоркай с романом The World Goes On и южнокорейская писательница Хан Ган с книгой The White Book, (которые ранее уже удостаивались этой награды), а также французская писательница Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, иракский писатель Ахмед Саадави, испанский автор Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow.
Напомним, что в 2017 году лауреатом премии стал американский писатель Джордж Сондерс с романом «Линкольн в бардо».
Букеровская премия вручается с 1969 года и считается ведущей литературной наградой в Великобритании.
We’re delighted to announce that our #MBI2018 winner is Flights by Olga Tokarczuk, translated by @jenniferlcroft and published by @FitzcarraldoEds! Read more here: https://t.co/64tnsamKpo #FinestFiction pic.twitter.com/kXuVvreTwj— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 22 травня 2018 р.
Сначала премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества или в Ирландии за роман, написанный на английском языке. Однако с 2014 года стало разрешено выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.
Джерело: 24 канал