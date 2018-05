Писательница из Украины получила престижную литературную премию

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Токарчук

Ольга Токарчук отмечена «Букером» за роман Flights

Польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук удостоена одной из наиболее престижных литературных премий мира «Букер». Эту награду принес ей роман Flights.

В произведении рассказывается о путешествиях в XXI веке и человеческой анатомии: путешествия переплетаются с углубленным изучением человеческого тела, размышлениями о жизни, смерти, движении, миграции.

Добавим, что в шорт-лист премии также попали венгерский писатель Ласло Краснохоркай с романом The World Goes On и южнокорейская писательница Хан Ган с книгой The White Book, (которые ранее уже удостаивались этой награды), а также французская писательница Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, иракский писатель Ахмед Саадави, испанский автор Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow.

Напомним, что в 2017 году лауреатом премии стал американский писатель Джордж Сондерс с романом «Линкольн в бардо».

Букеровская премия вручается с 1969 года и считается ведущей литературной наградой в Великобритании.

Сначала премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества или в Ирландии за роман, написанный на английском языке. Однако с 2014 года стало разрешено выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.

Джерело: 24 канал