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    Писательница из Украины получила престижную литературную премию

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    Ольга Токарчук - Писательница из Украины получила престижную литературную премию
    Ольга Токарчук

    Ольга Токарчук отмечена «Букером» за роман Flights

    Польская писательница с украинскими корнями Ольга Токарчук удостоена одной из наиболее престижных литературных премий мира «Букер». Эту награду принес ей роман Flights.

    В произведении рассказывается о путешествиях в XXI веке и человеческой анатомии: путешествия переплетаются с углубленным изучением человеческого тела, размышлениями о жизни, смерти, движении, миграции.

    Добавим, что в шорт-лист премии также попали венгерский писатель Ласло Краснохоркай с романом The World Goes On и южнокорейская писательница Хан Ган с книгой The White Book, (которые ранее уже удостаивались этой награды), а также французская писательница Виржини Депант с романом Vernon Subutex 1, иракский писатель Ахмед Саадави, испанский автор Антонио Муньос Молина с книгой Like a Fading Shadow.

    Напомним, что в 2017 году лауреатом премии стал американский писатель Джордж Сондерс с романом «Линкольн в бардо».

    Букеровская премия вручается с 1969 года и считается ведущей литературной наградой в Великобритании.

    Сначала премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества или в Ирландии за роман, написанный на английском языке. Однако с 2014 года стало разрешено выдвигать англоязычных авторов и из других стран мира.

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    Джерело: 24 канал

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