  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Вышел первый трейлер фильма «Маугли»

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Фильм &laquo;Маугли&raquo; - Вышел первый трейлер фильма «Маугли»
    Фильм «Маугли»

    Главных героев ленты озвучили голливудские звезды

    Студия Warner Bros. Выложила в сеть первый трейлер новой экранизации «Книги джунглей» Редьярда Киплинга «Маугли», пишет «Главком». Чуть более чем за сутки ролик собрал свыше двух миллионов просмотров.

    Фильм расскажет о мальчике по имени Маугли, который живет в индийских джунглях под опекой волков, медведя Балу и пантеры Багиры.

    Как и в «Книге джунглей», в «Маугли» живые актеры будут соседствовать с компьютерными анимациями. И для участия в фильме приглашен по-настоящему звездный состав. Багиру озвучивает Кристиан Бейл, Бенедикт Камбербэтч войдет в образ Шерхана, Кейт Бланшетт подарила голос Каа, а медведя Балу сыграл сам Энди Серкис. В роли Маугли мы увидим Роэна Чанда («Джуманджи: Зов джунглей»).

    Читайте также: Украинские кинематографисты требуют от Порошенко освободить режиссера Олега Сенцова.
    Читайте також
    книги трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ