Вышел первый трейлер фильма «Маугли»

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Фильм «Маугли»

Главных героев ленты озвучили голливудские звезды

Студия Warner Bros. Выложила в сеть первый трейлер новой экранизации «Книги джунглей» Редьярда Киплинга «Маугли», пишет «Главком». Чуть более чем за сутки ролик собрал свыше двух миллионов просмотров.

Фильм расскажет о мальчике по имени Маугли, который живет в индийских джунглях под опекой волков, медведя Балу и пантеры Багиры.

Как и в «Книге джунглей», в «Маугли» живые актеры будут соседствовать с компьютерными анимациями. И для участия в фильме приглашен по-настоящему звездный состав. Багиру озвучивает Кристиан Бейл, Бенедикт Камбербэтч войдет в образ Шерхана, Кейт Бланшетт подарила голос Каа, а медведя Балу сыграл сам Энди Серкис. В роли Маугли мы увидим Роэна Чанда («Джуманджи: Зов джунглей»).