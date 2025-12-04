Найкращим фільмом за останні 25 років для Тарантіно є фільм Рідлі Скотта «Чорний яструб»

Американський кінорежисер, сценарист, продюсер, актор та письменник Квентін Тарантіно назвав найкращі фільми XXI століття. Список відзначених культовим кінематографістом картин опублікував портал Variety, пише «Главком».

Найкращим за останні 25 років для Тарантіно є фільм Рідлі Скотта «Чорний яструб» (2001).

«Він тримає у напрузі цілих 2 години 45 хвилин, захоплює та не відпускає. Просто неймовірна режисерська майстерність», – пояснив режисер.

У свій особистий топ-10 він також включив:

«Історія іграшок 3» Лі Анкрича (2010),

«Труднощі перекладу» Софії Копполи (2003),

«Дюнкерк» Крістофера Нолана (2017),

«Нафта» Пола Томаса Андерсона (2007),

«Некерований» Тоні Скотта (2010),

«Божевільний Макс: Дорога люті» Джорджа Міллера (2015),

«Зомбі на ім'я Шон» Едгара Райта (2004),

«Північ у Парижі» Вуді Аллена (2011).

