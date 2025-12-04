Головна Скотч Шоу-біз
Тарантіно назвав найкращі фільми XXI століття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Тарантіно порадив цікаві фільми
Фото: globallookpress

Найкращим фільмом за останні 25 років для Тарантіно є фільм Рідлі Скотта «Чорний яструб»

Американський кінорежисер, сценарист, продюсер, актор та письменник Квентін Тарантіно назвав найкращі фільми XXI століття. Список відзначених культовим кінематографістом картин опублікував портал Variety, пише «Главком».

Найкращим за останні 25 років для Тарантіно є фільм Рідлі Скотта «Чорний яструб» (2001).

«Він тримає у напрузі цілих 2 години 45 хвилин, захоплює та не відпускає. Просто неймовірна режисерська майстерність», – пояснив режисер.

У свій особистий топ-10 він також включив:

  • «Історія іграшок 3» Лі Анкрича (2010),
  • «Труднощі перекладу» Софії Копполи (2003),
  • «Дюнкерк» Крістофера Нолана (2017),
  • «Нафта» Пола Томаса Андерсона (2007),
  • «Некерований» Тоні Скотта (2010),
  • «Божевільний Макс: Дорога люті» Джорджа Міллера (2015),
  • «Зомбі на ім'я Шон» Едгара Райта (2004),
  • «Північ у Парижі» Вуді Аллена (2011).

До слова, 2025 рік став чудовим роком для якісного кіно. Rolling Stone представив 20 найкращих фільмів, до яких, ймовірно, глядачі будуть повертатися роками.

Раніше у Києві в кінотеатрі «Жовтень» пройшла церемонія вручення восьмої Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Цього року було обрано переможців в 11 номінаціях. 

До цього у Києві відбувся допремʼєрний показ документального фільму «Останній Прометей Донбасу» про зруйновану та окуповану росіянами Курахівську теплоелектростанцію компанії ДТЕК на Донбасі.

Читайте також:

