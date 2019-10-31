Бывшая пассия Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз в «голом» платье взбудоражила мужчин
Дита фон Тиз
instagram.com/ditavonteese/
Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска поучаствовала в «обнаженной» съемке
47-летняя Хизер Рене Свит, известная под сценическим псевдонимом Дита фон Тиз, восхитила поклонников пикантным снимком. Звезда поделилась «горячим» кадром. Дита надела прозрачное платье на голое тело.
«Мы требуем четких руководящих принципов, одинаково применяемых «общественных стандартов», права на апелляции и срочного пересмотра алгоритмической предвзятости, непропорционально влияющей на видимость женщин, людей LGBT-сообщества, «цветных» людей, работников секс-бизнеса, танцоров, спортсменов, фанатов фитнеса, художников, фотографов и позитивных пользователей Instagram», – с вызовом написала Тиз в Instagram.