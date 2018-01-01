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    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню

    Актер решил заняться семейным бизнесом
    Для Дженсена Эклса 2018 год начинается с хороших новостей: звезда «Сверхъестественного» наконец-то реализовал давнюю мечту и вместе с супругой и другими родственниками открыл семейную пивоварню с прекрасным названием Family Business Beer Co., отсылающим нас к «Сверхъестественному» и его девизу «Saving people. Hunting
    • 14 Сiчня, 17:24
    • Розсилка

    Актер решил заняться семейным бизнесом

    Для Дженсена Эклса 2018 год начинается с хороших новостей: звезда «Сверхъестественного» наконец-то реализовал давнюю мечту и вместе с супругой и другими родственниками открыл семейную пивоварню с прекрасным названием Family Business Beer Co., отсылающим нас к «Сверхъестественному» и его девизу «Saving people. Hunting things. The family business».

    Пивоварня расположена в Дриппинг-Спрингс, штат Техас, и, по словам самого Дженсена, призвана объединить людей за хорошим пивом, хорошей музыкой и хорошей едой (иными словами, Дин Винчестер бы точно одобрил). Разумеется, сам Эклс появляться в семейном заведении будет не так часто – управлять ежедневными операциями Family Business Beer Co. будет брат супруги Дженсена, Джино Граул.

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    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню
    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню
    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню
    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню
    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню
    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню
    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню
    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню
    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню

    «Идея открыть небольшую пивоварню родилась лет пять назад, когда мы с моим шурином, Джино, подумали, что у нас получается неплохое домашнее пиво – и что надо бы выйти на следующий уровень. Тогда мы и не подозревали, что эти разговоры о собственной пивоварне приведут нас к сегодняшнему дню – и к Family Business Beer Co. Не стоит, наверное, и говорить, как мы рады» - комментирует открытие пивоварни Дженсен.

    Джерело: popcornnews

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