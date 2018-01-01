Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс открыл собственную пивоварню
- 14 Сiчня, 17:24
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Розсилка
Актер решил заняться семейным бизнесом
Для Дженсена Эклса 2018 год начинается с хороших новостей: звезда «Сверхъестественного» наконец-то реализовал давнюю мечту и вместе с супругой и другими родственниками открыл семейную пивоварню с прекрасным названием Family Business Beer Co., отсылающим нас к «Сверхъестественному» и его девизу «Saving people. Hunting things. The family business».
Пивоварня расположена в Дриппинг-Спрингс, штат Техас, и, по словам самого Дженсена, призвана объединить людей за хорошим пивом, хорошей музыкой и хорошей едой (иными словами, Дин Винчестер бы точно одобрил). Разумеется, сам Эклс появляться в семейном заведении будет не так часто – управлять ежедневными операциями Family Business Beer Co. будет брат супруги Дженсена, Джино Граул.
«Идея открыть небольшую пивоварню родилась лет пять назад, когда мы с моим шурином, Джино, подумали, что у нас получается неплохое домашнее пиво – и что надо бы выйти на следующий уровень. Тогда мы и не подозревали, что эти разговоры о собственной пивоварне приведут нас к сегодняшнему дню – и к Family Business Beer Co. Не стоит, наверное, и говорить, как мы рады» - комментирует открытие пивоварни Дженсен.
Джерело: popcornnews