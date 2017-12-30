Победитель «Топ-модели по-украински» рассказал о реакции родителей на победу в шоу

Родители были против участия Савмэла в модном реалити

Главным подарком для Сэма была даже не поездка в Нью-Йорк с Аллой Костромичевой, а реакция отца О решении Самвела Туманяна пойти на кастинг «Топ-модели по-украински» знала только его мама. Отец о модельном реалити и слышать не хотел – был уверен, что его сыну-спортсмену в мире моды места нет. О том, что Сэм отправился



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Родители были против участия Савмэла в модном реалити

Главным подарком для Сэма была даже не поездка в Нью-Йорк с Аллой Костромичевой, а реакция отца

О решении Самвела Туманяна пойти на кастинг «Топ-модели по-украински» знала только его мама. Отец о модельном реалити и слышать не хотел – был уверен, что его сыну-спортсмену в мире моды места нет. О том, что Сэм отправился покорять проект, глава семейства узнал накануне последнего испытания перед 20-кой.

«Отец был в ярости, и не верил, что я смогу попасть в 20-ку. Зато теперь он мной гордится! И даже перед друзьями хвастается сыном-моделью», – отметил Самвел

Первыми, кому позвонил Сэм после финала, были его родители. Но они звонка сына не ожидали.

«Как только мне отдали телефон (на время съемок мобильные у участников забирают – прим. ред), я позвонил родителям. Был час ночи. Звоню и говорю: «Мама, я выиграл проект!» А мама спросонья отвечает: «Молодец, а кто еще выиграл?» Она думала, что победителей будет двое – парень и девушка. Потом проснулся отец, съездил за шампанским. И родители начали праздновать. Они были в шоке», - рассказал победитель проекта.

Мама Самвела не пропускала ни одного выпуска «Топ-модели по-украински». Причем среди ее любимчиков был не только Сэм.

«Весь сезон для мамы пятница была днем веселья, – улыбается Самвел. – Она обожала Макса Сосновского – Физрука, смеялась так, что в соседней комнате было слышно! А еще не могла поверить, что ее сын – в телевизоре. И когда я сидел рядом, постоянно переводила взгляд с меня в телевизоре на меня реального и обратно»