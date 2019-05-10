Победительница шоу «Голос країни» стала заслуженной артисткой Украины



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Оксана Муха

Последние несколько месяцев в жизни Оксаны Мухи все перевернулось с ног на голову

Отныне Оксана Муха – не только победительница проекта «Голос країни».

Указом президента Украины Петра Порошенко украинской певице Оксане Мухе присвоили звание «Заслуженная артистка Украины». Девушка получила столько престижное звание за значительный личный вклад в государственное культурно-образовательное развитие и высокий профессионализм.

Певица призналась, что для нее это довольно неожиданно.

«Это невероятный и безумный месяц. На шоу «Голос країни» меня выбрали люди, а теперь еще отметило и государство. Для меня это двойная радость. Я очень счастлива, что за 11 лет моей работы получаю благодарность. Это важные награды для меня и большая победа», - так прокомментировала событие Оксана Муха.

Напомним, что буквально неделю назад Оксана Муха показала свою новую квартиру, которую получила в подарок после победы на вокальном проекте «Голос країни».

Продюсерам проекта и спонсорам насколько понравилась идея Оксаны создать собственную студию в доме, что вместо 3-комнатной квартиры ей подарили двухэтажный пентхаус.

«Я очень счастлива, ведь тебе дарят такую возможность - иметь жилье в Киеве. И когда мне сказали, что вместо 3-комнатной квартиры подарят двухэтажный пентхаус на последнем этаже с огромной террасой и прекрасным видом, я даже не могла полностью поверить во все, что со мной происходит. Это тот случай, когда ты ждешь одно, а тебе неожиданно дарят намного больше. Это очень приятно», - призналась Оксана.