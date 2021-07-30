Подопечная Потапа напомнила о себе откровенной фотосессией

Артистка похвасталась обнаженными ножками в мини-платье

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade порадовала поклонников новыми соблазнительными фото.

Так, исполнительница поделилась снимками, на которых изображена в черном мини-платье, сидя в кресле. Наряд Мишель подчеркнул ее стройную фигуру и красивые ножки. Как сообщила Андраде, недавно она вернулась с отдыха, где восстанавливалась и набиралась сил.

«Приехала из пула! Нужно было восстанавливаться хотя бы 3-4 дня, чтобы высыпаться и набраться сил!» — сообщила артистка.

Поклонники, в свою очередь, отметили, что их кумир непревзойденно выглядит.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.