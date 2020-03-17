Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье представила коллекцию обуви: пикантные фото



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Звезда порадовала поклонников соблазнительной фигурой

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес активно продвигает свою новую коллекцию обуви, выпущенную в коллаборации с The Camuto Group, в Инстаграме. Джей Ло выложила три снимка, на которых предстала в трех совершенно разных образах. На первом певица позирует в пикантном полупрозрачном платье черного цвета, под которым без усилий можно разглядеть бронзовый бра. Второй аутфит напомнил о ярком стиле диско и нулевых, когда были особенно популярны мини-юбки. Весь ансамбль был выполнен из кожи, поэтому смотрелся не старомодно, а свежо и актуально.

Третий образ легко можно назвать хищным. Джей Ло позирует, сидя в комплекте с леопардовым принтом и в таких же босоножках. Ракурс и поза идеально подчеркивают ее длинные и стройные ноги.

Ранее сообщалось, что певица и ее бойфренд, знаменитый бейсболист Алекс Родригес приняли участие в челлендже Flip the Switch. Его суть заключается в том, чтобы повторить образ и движения партнера. Дженнифер и ее жених пошли ва-банк и не стали надевать унисекс наряды.

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