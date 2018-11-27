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    Шоу-биз

    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой

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    Игги Азалия - Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Игги Азалия

    Исполнительница предпочитает танцы и конный спорт.

    28-летняя певица Игги Азалия очень похудела и теперь с удовольствием делится результатом с фанатами.

    Недавно она выкладывала горячие фото с отдыха на пляже, а теперь певица опубликовала снимки со своей кухни.

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    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой
    Похудевшая рэп-дива Игги Азалия похвасталась превосходной фигурой

    Секрет такой фигуры прост: активный отдых. Азалия терпеть не может спортивные залы, поэтому предпочитает танцы и конный спорт. Но нам все-таки кажется, что без силовых тренировок такого результата не добиться.

    Напомним, Игги Азалия впервые получила признание после того, как выложила на YouTube видео на скандальные песни «Pu$$y» и «Two Times». 27 сентября 2011, Азалия выпустила свой первый микстейп под названием «Ignorant Art», сказав, что она его выпустила с целью, чтобы люди озадачились и пересмотрели старые идеалы.

    В 2012 году Азалия стала первой девушкой и первым неамериканским белым рэпером, появившимся на XXL’s annual Top 10 Freshman. 30 июля 2012 года она выпустила бесплатный EP под названием «Glory», исполнительным продюсером которого является T.I. Позже, в октябре, Азалия появилась с T.I., B.o.B и другими артистами Grand Hustle на BET Hip Hop Awards 2012.

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