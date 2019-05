По игре «Звёздные войны: Рыцари Старой Республики» снимут фильм



Сценарий фильма пишет шоураннер «Видоизменённого углерода» Лаэта Калогридис

Издание BuzzFeed, ссылаясь на три источника, сообщило, что Лаэта Калогридис («Остров проклятых», «Алита: Боевой ангел», «Видоизменённый углерод») работает над сценарием фильма по игре Star Wars: Knights of the Old Republic («Звёздные войны: Рыцари Старой Республики»).

Действие игры, которая вышла в 20023 году, происходит в расширенной Вселенной Звёздных войн почти за 4 тыс. лет до событий, описанных в фильмах, во время так называемой Старой Республики. По сюжету, протагонист и один из республиканских пилотов, Карт Онаси, спускаются на Тарис в спасательной капсуле. Их первоочередная цель — найти джедая Бастилу Шан.

Фанаты давно хотели, чтобы сюжет игры адаптировали в фильм, и их наконец услышали. Раннее президент Lucasfilm Кэтлин Кэннеди подтвердила, что студия готовит кое-что по «Рыцарям Старой Республики».

Калогридис уже заканчивает сценарий картины, которая может стать началом новой трилогии. Таким образом получается, что у студии в работе находятся три трилогии. Одна стартует с фильма про «Старую Республику», другую создает режиссёр восьмого эпизода Райан Джонсон, а третью — авторы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Представители сценаристки, Lucasfilm или Disney пока не прокомментировали информацию о проекте.

Джерело: Киноафиша