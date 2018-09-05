«Полицейская академия» спустя почти четверть века получит еще одну часть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С каждым годом все больше знаменитых тайтлов прошлого возвращается на экраны, и у голливудских продюсеров, похоже, дошли руки до «Полицейской академии», которая в последний раз выходила в кино почти четверть века назад

Стало известно, что франшиза получит еще одну часть – восьмую по счету.

Данные о возобновлении франшизы – самые что ни на есть официальные: о работе над восьмой частью «Полицейской академии» в своем Twitter сообщил Стив Гуттенберг, поклонникам серии комедийных полицейских боевиков знакомый по роли Махоуни.

Когда именно стоит ждать возвращения «Полицейской академии» на большой экран и кто из старого состава, помимо Гуттенберга, примет участие в съемках – пока неизвестно. Предыдущая, седьмая часть серии под названием «Полицейская академия: Миссия в Москве» вышла в 1994 году и в прокате провалилась.

Джерело: popcornnews