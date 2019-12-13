Полуобнаженные Кендалл Дженнер и Кара Делевинь украсили календарь (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супермодель Кара Делевинь и Кендалл Дженнер стали участницами необычной съемки

Модели позировали в пикантных нарядах в белых париках

Звезды подиумов, 27-летняя Кара Делевинь и 24-летняя Кендалл Дженнер, снялись для обложки американского календаря Chaos. Кара и Кендалл показали мастерство перевоплощения. Поклонники с трудом узнали знаменитых моделей в необычных образах.

Делевинь и Дженнер надели яркие белые парики со стрижкой каре. На одном из снимков девушки позировали топлес. После этого модели надели строительные робы. На Кендалл и Каре по‑прежнему не было белья. Соски блондинок скрывали черные ремни подтяжек. Они приняли смелые позы на газоне.

«Теперь мы будем украшать ваши календари», — заверила Кара.