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    Шоу-биз

    Полуобнаженные Кендалл Дженнер и Кара Делевинь украсили календарь (фото)

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    <p>Супермодель Кара Делевинь и Кендалл Дженнер стали участницами необычной съемки</p> <div></div> - Полуобнаженные Кендалл Дженнер и Кара Делевинь украсили календарь (фото)

    Супермодель Кара Делевинь и Кендалл Дженнер стали участницами необычной съемки

    Модели позировали в пикантных нарядах в белых париках

    Звезды подиумов, 27-летняя Кара Делевинь и 24-летняя Кендалл Дженнер, снялись для обложки американского календаря Chaos. Кара и Кендалл показали мастерство перевоплощения. Поклонники с трудом узнали знаменитых моделей в необычных образах.

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    Полуобнаженные Кендалл Дженнер и Кара Делевинь украсили календарь (фото)
    Полуобнаженные Кендалл Дженнер и Кара Делевинь украсили календарь (фото)
    Полуобнаженные Кендалл Дженнер и Кара Делевинь украсили календарь (фото)

    Делевинь и Дженнер надели яркие белые парики со стрижкой каре. На одном из снимков девушки позировали топлес. После этого модели надели строительные робы. На Кендалл и Каре по‑прежнему не было белья. Соски блондинок скрывали черные ремни подтяжек. Они приняли смелые позы на газоне.

    «Теперь мы будем украшать ваши календари», — заверила Кара.

     

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