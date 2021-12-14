Пополнение в семье: российская певица Нюша родила второго ребенка
Впервые Нюша стала мамой в 2018 году
Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) во вторник, 14 декабря, родила сына. Для 31-летней артистки это второй ребенок – она уже воспитывает 3-летнюю дочь Симбу.
Роды прошли в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил Telegram-канал «Рифмы и Панчи». Отметим, что еще 13 декабря певица делилась в своем Instagram-аккаунте селфи и фото с животом.
«Каждый момент – это чудо», – подписала она снимки на английском языке.
Впервые Нюша стала мамой в 2018 году. Девочка, названная необычным именем – Симба – родилась от мужа звезды Игоря Сивова. Он также является отцом второго ребенка певицы.
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