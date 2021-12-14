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    Пополнение в семье: российская певица Нюша родила второго ребенка

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    Нюша&nbsp;(настоящее имя Анна Щурочкина) &ndash; 31-летняя певица, автор песен и композитор, актриса театра и кино. Родом из Москвы - Пополнение в семье: российская певица Нюша родила второго ребенка
    Нюша (настоящее имя Анна Щурочкина) – 31-летняя певица, автор песен и композитор, актриса театра и кино. Родом из Москвы
    Фото из открытых источников

    Впервые Нюша стала мамой в 2018 году

    Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) во вторник, 14 декабря, родила сына. Для 31-летней артистки это второй ребенок – она уже воспитывает 3-летнюю дочь Симбу.

    Роды прошли в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщил Telegram-канал «Рифмы и Панчи». Отметим, что еще 13 декабря певица делилась в своем Instagram-аккаунте селфи и фото с животом.

    «Каждый момент – это чудо», – подписала она снимки на английском языке.

    Впервые Нюша стала мамой в 2018 году. Девочка, названная необычным именем – Симба – родилась от мужа звезды Игоря Сивова. Он также является отцом второго ребенка певицы.

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    Пополнение в семье: российская певица Нюша родила второго ребенка
    Пополнение в семье: российская певица Нюша родила второго ребенка
    Пополнение в семье: российская певица Нюша родила второго ребенка
    Пополнение в семье: российская певица Нюша родила второго ребенка
    Пополнение в семье: российская певица Нюша родила второго ребенка
    Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

    Напомним, молодая жена русского юмориста Евгения Петросяна восхищала публикацией с их сыном Ваганом.

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    Теги: певица ОАЭ
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    Пополнение в семье: российская певица Нюша родила второго ребенка