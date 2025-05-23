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Оголена Тіна Кароль у теплиці. Співачка представила кліп на чудернацьку пісню

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Тіна Кароль: На ображених балкони падають
фото: Тіна Кароль

Оголена Тіна Кароль у теплиці: Співачка представила кліп на іронічну пісню «Балкони»

Українська співачка Тіна Кароль здивувала шанувальників, представивши кліп на свою нову, як вона її називає, «чудернацьку» та іронічну пісню «Балкони». Відеоробота містить кадри оголеної співачки у теплиці, оточеній 20 гектарами троянд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співачки.

«На ображених балкони падають», – дражниться Тіна Кароль.

За словами співачки, візуальний символ підрізаної троянди у відео відображає концепцію пісні.

«Підрізана троянда – це візуальний символ того, що кожного разу, коли «любимо, але мимо» (ця фраза є хуковою у композиції), ми обрізаємо й власні надії і віру в щире, наївне кохання», – пояснила Кароль.

Як зазначає у соцмережах Тіна Кароль, зйомки кліпу проходили на території тепличного комплексу «Ascania-Flora» – одного з найбільших виробників троянд в Україні.

Оголена Тіна Кароль у теплиці. Співачка представила кліп на чудернацьку пісню фото 1
фото: Тіна Кароль
Оголена Тіна Кароль у теплиці. Співачка представила кліп на чудернацьку пісню фото 2
фото: Тіна Кароль

Артистка також поділилася особистими рекордами, встановленими під час підготовки до випуску пісні та кліпу: «20 гектарів троянд, 18 тисяч відео у TikTok, схуднення на салі, 40 хвилин на скакалці та 15 хвилин у планці – мої рекорди для нової іронічної пісні «Балкони»».

Оголена Тіна Кароль у теплиці. Співачка представила кліп на чудернацьку пісню фото 3
фото: Тіна Кароль
Оголена Тіна Кароль у теплиці. Співачка представила кліп на чудернацьку пісню фото 4
фото: Тіна Кароль

У кадрі Тіна в екстра-міні від українського бренда TG Botanical.

Режисеркою нового відео стала Ната Курган, яка вже неодноразово співпрацювала з Тіною Кароль; саме вона знімала кліпи на такі суперхіти, як «Троянди», «Стерва», «Дзвони», «Ми», «Що ти наробила» та «Відчиняю». Автор пісні «Балкони»  – Іван Клименко.

Нагадаємо, посольство Ізраїлю запросило українську співачку, народну артистку України Тіну Кароль на святкування Дня незалежності Ізраїлю.

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Теги: пісня Тіна Кароль кліп

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