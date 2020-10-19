Забыла надеть лифчик: Кортни Кардашьян в костюме игриво показала грудь



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41-летняя инстадива Кортни Кардашьян снялась в пикантном наряде instagram.com/kourtneykardash/

Модель позировала в костюме на обнаженное тело

Старшая сестра Ким Кардашьян, 41-летняя инстадива Кортни Кардашьян, как и остальные члены знаменитого клана, обожает провоцировать публику. Мама троих детей позировала в классическом костюме молочного цвета.

Кортни распустила волосы. Звезда реалити-шоу сделала легкий макияж с акцентом на губы. Кардашьян сложила руки на груди.

Бывшая возлюбленная Скотта Дисика сменила позу. Женщина подняла пиджак и положила руки в карманы брюк. Кортни широко улыбнулась. Фолловерам открылся вид на роскошный бюст брюнетки. Кардашьян надела пиджак на голое тело.

Подписчики Кортни восхитились ее красотой и пикантным снимком. «Какая ты горячая штучка», «Секси-мамочка», «Притягательная женщина», «Пикантно, но аккуратно. Выглядит потрясающе», «Очень сексуально, Кортни», «Знает, что надо приоткрыть, чтобы мужчины сошли с ума», «По-моему, ты забыла бюстгальтер! Хотя, так тоже неплохо», — заметили фанаты звезды.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

Забыла надеть лифчик: Кортни Кардашьян в костюме игриво показала грудь

41-летняя инстадива Кортни Кардашьян снялась в пикантном наряде

Модель позировала в костюме на обнаженное тело

Старшая сестра Ким Кардашьян, 41-летняя инстадива Кортни Кардашьян, как и остальные члены знаменитого клана, обожает провоцировать публику. Мама троих детей позировала в классическом костюме молочного цвета.

Кортни распустила волосы. Звезда реалити-шоу сделала легкий макияж с акцентом на губы. Кардашьян сложила руки на груди.

Бывшая возлюбленная Скотта Дисика сменила позу. Женщина подняла пиджак и положила руки в карманы брюк. Кортни широко улыбнулась. Фолловерам открылся вид на роскошный бюст брюнетки. Кардашьян надела пиджак на голое тело.

Подписчики Кортни восхитились ее красотой и пикантным снимком. «Какая ты горячая штучка», «Секси-мамочка», «Притягательная женщина», «Пикантно, но аккуратно. Выглядит потрясающе», «Очень сексуально, Кортни», «Знает, что надо приоткрыть, чтобы мужчины сошли с ума», «По-моему, ты забыла бюстгальтер! Хотя, так тоже неплохо», — заметили фанаты звезды.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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