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    Шоу-биз

    Забыла надеть лифчик: Кортни Кардашьян в костюме игриво показала грудь

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    <p>41-летняя инстадива Кортни Кардашьян снялась в пикантном наряде</p> <div></div> - Забыла надеть лифчик: Кортни Кардашьян в костюме игриво показала грудь

    41-летняя инстадива Кортни Кардашьян снялась в пикантном наряде

    instagram.com/kourtneykardash/

    Модель позировала в костюме на обнаженное тело

    Старшая сестра Ким Кардашьян, 41-летняя инстадива Кортни Кардашьян, как и остальные члены знаменитого клана, обожает провоцировать публику. Мама троих детей позировала в классическом костюме молочного цвета.

    Кортни распустила волосы. Звезда реалити-шоу сделала легкий макияж с акцентом на губы. Кардашьян сложила руки на груди.

    Бывшая возлюбленная Скотта Дисика сменила позу. Женщина подняла пиджак и положила руки в карманы брюк. Кортни широко улыбнулась. Фолловерам открылся вид на роскошный бюст брюнетки. Кардашьян надела пиджак на голое тело.

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    Забыла надеть лифчик: Кортни Кардашьян в костюме игриво показала грудь
    Забыла надеть лифчик: Кортни Кардашьян в костюме игриво показала грудь
    instagram.com/kourtneykardash/

    Подписчики Кортни восхитились ее красотой и пикантным снимком. «Какая ты горячая штучка», «Секси-мамочка», «Притягательная женщина», «Пикантно, но аккуратно. Выглядит потрясающе», «Очень сексуально, Кортни», «Знает, что надо приоткрыть, чтобы мужчины сошли с ума», «По-моему, ты забыла бюстгальтер! Хотя, так тоже неплохо», — заметили фанаты звезды.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»

    Забыла надеть лифчик: Кортни Кардашьян в костюме игриво показала грудь

    41-летняя инстадива Кортни Кардашьян снялась в пикантном наряде

    Модель позировала в костюме на обнаженное тело

    Старшая сестра Ким Кардашьян, 41-летняя инстадива Кортни Кардашьян, как и остальные члены знаменитого клана, обожает провоцировать публику. Мама троих детей позировала в классическом костюме молочного цвета.

    Кортни распустила волосы. Звезда реалити-шоу сделала легкий макияж с акцентом на губы. Кардашьян сложила руки на груди.

    Бывшая возлюбленная Скотта Дисика сменила позу. Женщина подняла пиджак и положила руки в карманы брюк. Кортни широко улыбнулась. Фолловерам открылся вид на роскошный бюст брюнетки. Кардашьян надела пиджак на голое тело.

    Подписчики Кортни восхитились ее красотой и пикантным снимком. «Какая ты горячая штучка», «Секси-мамочка», «Притягательная женщина», «Пикантно, но аккуратно. Выглядит потрясающе», «Очень сексуально, Кортни», «Знает, что надо приоткрыть, чтобы мужчины сошли с ума», «По-моему, ты забыла бюстгальтер! Хотя, так тоже неплохо», — заметили фанаты звезды.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

    Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»

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