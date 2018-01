После смерти солистки продажи альбомов The Cranberries выросли в 10 раз

Уход певицы из жизни стал для многих поводом вспомнить ее песни

После того, как вчера стало известно о смерти солистки ирландской группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан, продажи альбомов этой группы выросли в среднем в 10 раз. По данным TMZ, на портале Amazon спрос на альбом Something Else вырос на 913 350%. В топе оказались и такие хиты, как Are You Listening? (147 552%), Everybody Else Is Doing It