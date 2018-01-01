После смерти солистки продажи альбомов The Cranberries выросли в 10 раз

Уход певицы из жизни стал для многих поводом вспомнить ее песни

После того, как вчера стало известно о смерти солистки ирландской группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан, продажи альбомов этой группы выросли в среднем в 10 раз. По данным TMZ, на портале Amazon спрос на альбом Something Else вырос на 913 350%. В топе оказались и такие хиты, как Are You Listening? (147 552%), Everybody Else Is Doing It



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The Cranberries

Уход певицы из жизни стал для многих поводом вспомнить ее песни

После того, как вчера стало известно о смерти солистки ирландской группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан, продажи альбомов этой группы выросли в среднем в 10 раз.

По данным TMZ, на портале Amazon спрос на альбом Something Else вырос на 913 350%. В топе оказались и такие хиты, как Are You Listening? (147 552%), Everybody Else Is Doing It (107 520%), To The Faithful Departed (93 781%) и Wake Up and Smell the Coffee (77 096%).

Также пресса отмечает огромный скачок спроса на песни этой группы на iTunes. За последние сутки песни The Cranberries заняли сразу третье, шестое, седьмое и девятое места в первой лидирующей десятке.

Напомним, Долорес ОʼРиордан скоропостижно скончалась 15 января в возрасте 46 лет. Причина смерти не сообщается. На тот момент она находилась в Лондоне, работая над новой композицией.

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Джерело: Вести