Представитель Франции на «Евровидении-2019» презентовал видеоклип на конкурсную композицию
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Розсилка
Сюжет видеоклипа основан на истории жизни артиста
Представитель Франции на международном песенном конкурсе андрогин Билал Хассани представил клип на песню Roi (Король). Видеоклип расскажет о нелегкой жизни и творческом пути артиста.
В клипе показана трогательную историю о том, как он, несмотря на рамки остался таким каким есть.
Билал, сидя в гримерке с короткими черными волосами в образе мужчины надевает белый парик, красится и превращается в свой сценический образ женщины. Потом выходит на сцену и рассказывает зрителям свою историю.
В конце видео, по окончанию выступления артиста, зрители в зале стоя ему зааплодировали.
Напомним, что Билал Хассани родился в Париже, но его семья родом из Марокко. Он прославился благодаря своему видеоблогу на YouTube, где на него подписано более 700 тысяч пользователей. Как и многие другие блогеры, Билал решил заняться музыкой.
После того как стало известно, что Хассани представит Францию на конкурсе, на него в соцсетях обрушился шквал негатива. Буквально сразу несколько правозащитных организаций заявили, что будут бороться с гомофобами при помощи адвокатов.
Стоит отметить, что уже завтра украинцы выберут артиста, который представит нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».
Как ранее писал Scotch, в финале украинского отбора в субботу будут бороться: Freedom jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes, Yuko, Maruv