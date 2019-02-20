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    Шоу-биз

    Верка Сердючка снова выйдет на сцену «Евровидения»

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    hochu.ua

    Организаторы конкурса пригласили Сердючку выйти на сцену Expo Tel Aviv

    Одна из самых ярких украинских участниц международного песенного конкурса «Евровидение» Верка Сердючка выступит в мае в Тель-Авиве.

    Как сообщил сайт Нового канала, Андрея Данилко и его команду пригласили выступить на сцене песенного конкурса и он охотно согласился.

    «Организаторы «Евровидения» уже пригласили нас выступить. И... да, мы это сделаем!», –отметил Данилко.

    Стоит отметить, что команда Данилко не призналась, какую песню исполнит артист на международной сцене.

    Напомним, что уже в эту субботу состоится финал Нацотбора-2019 и меломаны узнают, кто же представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

    Как ранее писал Scotch, в финале украинского отбора в субботу будут бороться: Freedom jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes, Yuko, Maruv

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