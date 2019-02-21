Споет или не споет: фанаты ждут подтверждения выступления Сердючки на «Евровидении-2019»



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Верка Сердючка

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Верка Сердючка и ее команда снова выйдет на сцену песенного конкурса

Как оказалось, на данный момент выступление Верки Сердючки на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле официально не подтверждено. Так ответили представители PR-службы Mamamusic изданию КП в Украине.

«Мы обязательно сообщим, если все детали будут согласованы, на официальных страницах артистки», - пообещали в продюсерском центре и при этом не опровергли возможность выступления украинской звезды на международной арене.

Стоит отметить, что вчера СМИ опубликовали комментарий Андрея Данилко, который касался выступления в Израиле.

«Организаторы «Евровидения» уже пригласили нас выступить. И... да, мы это сделаем!», –отметил Данилко.

Напомним, что уже в эту субботу состоится финал Нацотбора-2019 и меломаны узнают, кто же представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».



Как ранее писал Scotch, в финале украинского отбора в субботу будут бороться: Freedom jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes, Yuko, Maruv





