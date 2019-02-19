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    Шоу-биз

    Стала известна цена билетов на международный песенный конкурс «Евровидение-2019»

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    Стала известна цена билетов на международный песенный конкурс «Евровидение-2019»

    До европейского песенного конкурса осталось 3 месяца и меломаны уже начинают бронировать билеты для поездки в Израиль

    Сегодня на сайте межднародного песенного конкурса «Евровидение-2019» появились цены на билеты, которые немного удивили меломанов своей стоимостью. Как оказалось, самый дешевый билет можно приобрести за €183. И это всего лишь на полуфинал. По словам организаторов, такая цена из-за того, что концертная площадка Expo Tel Aviv вмещает всего 7300 человек.  Кроме этого, 3000 мест уже зарезервированы для делегаций. 

    И так, стоимость билетов на полуфиналы: 

    • Билеты в зале - 750 израильских шекелей (ILS) (183 евро или 5625 гривен)
    • Билеты в зале - премиум класс - 1000 ILS (244 евро или 7500 гривен)
    • Золотое кольцо - 1150 ILS (280 евро или 8600 гривен)
    • Билеты на первые ряды - 1250 ILS (305 евро или 9300 гривен)
    • Билеты Green Room - 1000 ILS (244 евро или 7500 гривен) - отдельный зал

    На финал:

    • Билеты на места в зале - 1150 ILS (280 евро или 8600 гривен)
    • Билеты в зал - премиум-класс - 1350 ILS (329 евро или 10100 гривен)
    • Золотое кольцо - стоящие ticekts - 1500 ILS (365 евро или 11200 гривен)
    • Билеты на первые ряды - 1700 ILS (414 евро или 12700 гривен)
    • Билеты Green Room - 2000 ILS (488 евро или 15 тысяч гривен) - отдельный зал

    Напомним, что уже в эту субботу состоится финал Нацотбора-2019 и меломаны узнают, кто же представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

    Как ранее писал Scotch, в финале украинского отбора в субботу будут бороться: Freedom jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes, Yuko, Maruv

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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