Стала известна цена билетов на международный песенный конкурс «Евровидение-2019»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До европейского песенного конкурса осталось 3 месяца и меломаны уже начинают бронировать билеты для поездки в Израиль

Сегодня на сайте межднародного песенного конкурса «Евровидение-2019» появились цены на билеты, которые немного удивили меломанов своей стоимостью. Как оказалось, самый дешевый билет можно приобрести за €183. И это всего лишь на полуфинал. По словам организаторов, такая цена из-за того, что концертная площадка Expo Tel Aviv вмещает всего 7300 человек. Кроме этого, 3000 мест уже зарезервированы для делегаций.

И так, стоимость билетов на полуфиналы:

Билеты в зале - 750 израильских шекелей (ILS) (183 евро или 5625 гривен)

Билеты в зале - премиум класс - 1000 ILS (244 евро или 7500 гривен)

Золотое кольцо - 1150 ILS (280 евро или 8600 гривен)

Билеты на первые ряды - 1250 ILS (305 евро или 9300 гривен)

Билеты Green Room - 1000 ILS (244 евро или 7500 гривен) - отдельный зал

На финал:

Билеты на места в зале - 1150 ILS (280 евро или 8600 гривен)

Билеты в зал - премиум-класс - 1350 ILS (329 евро или 10100 гривен)

Золотое кольцо - стоящие ticekts - 1500 ILS (365 евро или 11200 гривен)

Билеты на первые ряды - 1700 ILS (414 евро или 12700 гривен)

Билеты Green Room - 2000 ILS (488 евро или 15 тысяч гривен) - отдельный зал

Напомним, что уже в эту субботу состоится финал Нацотбора-2019 и меломаны узнают, кто же представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

Как ранее писал Scotch, в финале украинского отбора в субботу будут бороться: Freedom jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes, Yuko, Maruv

Джерело: Комсомольска Правда в Украине