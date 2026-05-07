Авторка образу Leleka на Євробаченні розкрила особливості вбрання українки

glavcom.ua
Leleka з'явиться на сцені конкурсу під час другого півфіналу рівно за тиждень, 14 травня
фото: Eurovision

Лілія Літковська використала кілька цікавих ідей під час створення костюму для представниці України

Для виступу на головній сцені Європи у Відні співачка Leleka представить абсолютно новий образ, розроблений відомою дизайнеркою Лілією Літковською та командою стилістки Маргарити Шекель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Культура. 

Що змінилося в одязі співачки?

Це вбрання кардинально відрізняється від образу, використаного під час національного відбору, оскільки воно стало результатом глибокого занурення у внутрішній світ артистки, її музичну ідентичність та поетичну спадщину. В основі творчого пошуку команди лежить постать Лесі Українки, чия творчість і життєва філософія ідеально резонують із символізмом лелеки. Дизайнери прагнули втілити у тканині не лише візуальну красу, а й метафору «другої шкіри», яка дозволяє співачці відчувати себе максимально впевнено та природно.

Особливості образу

Центральним елементом костюма став унікальний плетений корсет, створений повністю вручну. Для його виготовлення було використано близько п’ятнадцяти видів тканин, серед яких шовк, віскоза та шовкова органза. Колірна палітра образу вражає своєю складністю: дизайнери поєднали вісім відтінків білого та кілька нюансів чорного, що дозволило ніби пензлем вималювати фактуру крила на тканині. Основною технікою стало складне плетіння зі стрічок, на яке пішло понад двадцять метрів матеріалу та десятки годин кропіткої праці кравчинь. За словами стилістів, архітектура цього плетіння відсилає до природних форм – лелечих гнізд або традиційного лозоплетіння, що переносить автентичне ремесло на рівень високої моди.

Конструкція сукні розроблена таким чином, щоб підкреслити відчуття польоту та невагомості без прямолінійного зображення птаха. Багатошарові спадні елементи створюють динаміку під час руху, а ключовою деталлю є «лелече крило», яке розташоване попереду і символічно вказує артистці шлях. Лілія Літковська зазначає, що цей костюм — про сповідь та візуалізацію внутрішньої волі, де кожен елемент проростає крізь пісню. Образ втілює фантазію про птаха, який прилетів до людей у людській подобі, щоб подарувати їм надію, що прямо відсилає до славетного Contra spem spero.

Одяг Ярослава Джуся

Окрему увагу творча команда приділила образу бандуриста Ярослава Джуся, який супроводжуватиме виступ. Його костюм є рефлексією на козацьку добу, коли музиканти були голосом спільноти та хранителями пам'яті. Основою вбрання стала плахта з витонченою ручною вишивкою бісером та автентичне ткане полотно. 

Нагадаємо, що з'явилися фотографії виступу Leleka на першій репетиції на Євробаченні у Відні. 

