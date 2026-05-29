Леся Нікітюк зізналася, чому не одружується зі своїм коханим-військовим

У 2025 році Леся Нікітюк отримала пропозицію від військового Дмитра Бабчука

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка торік народила первістка, розповіла, чому не поспішає одружуватися з зі своїм нареченим. Цим вона поділилася в розмові з Катериною Осадчою, пише «Главком».

За словами Лесі Нікітюк, вона мріє про весілля із пишним святкуванням, гостями та церемонією. Тож звичайний розпис та фотосесія, ведучу та її обранця не влаштовує. «Ми могли б піти розписатися і зробити кілька фотографій, але нас це не влаштовує», – сказала зірка.

В розмові з Катериною Осадчою Леся Нікітюк розповіла про своє майбутнє весілля фото: скриншот Іnstagram.com/kosadcha

Також Нікітюк пожартувала та зауважила, що їй не доведеться витрачатися на виступи зірок на своєму весіллі. Річ у тім, що більшість друзів ведучої – це її колеги, які можуть заспівати на її весіллі замість подарунків. «У мене дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по півгодини попрацюють у мене на весіллі. Можна й без конверта прийти вже», – заявила вона.

Леся Нікітюк також поділилася деякими деталями майбутнього весілля. За словами ведучої, її весілля не зможе пройти без особливої зіркової гості. «Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Сердючка», – розповіла Нікітюк.

Нагадаємо, у червні 2025 року стало відомо, що українська телеведуча Леся Нікітюк стала мамою. Зірка народила сина. Радісна новина швидко облетіла український медіапростір та викликала хвилю привітань від шанувальників та колег.

Леся Нікітюк з Дмитром Бабчуком та їхнім сином фото: Іnstagram/lesia_nikituk

Напередодні того ж року Леся Нікітюк повідомила, що виходить заміж за військового Дмитра Бабчука. Про свої заручини 37-річна ведуча повідомила під час зимової відпустки. Знаменитість отримала пропозицію в Буковелі і вже похизувалася каблучкою.