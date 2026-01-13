Головна Країна Політика
Кадрові рішення, удар по ТЕС. Головне за 13 січня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кадрові рішення, удар по ТЕС. Головне за 13 січня 2026
Федорова та Шмигаля не призначено на нові посади
фото з відкритих джерел

Рада проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Кадрові рішення Ради, атака РФ на теплоелектростанцію ДТЕК, названо імʼя десятого фіналіста Нацвідбору-2026. «Главком» склав добірку новин 13 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кадрові рішення Ради та президента

13 січня Рада проголосувала за звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України та Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

Однак Верховна Рада не призначила їх на нові посади.

Зокрема, Рада схвалила звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. За це рішення проголосували 235 народних депутатів. 

Також президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ.

Атака РФ на теплоелектростанцію ДТЕК

Російська Федерація атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання.

Названо імʼя десятого фіналіста Нацвідбору-2026

Співак Khayat став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Він набрав найбільшу кількість голосів у «Дії» – 91 758 (32,41 %).

Україна ініціювала засідання ОБСЄ

Після серії екстрених засідань, зокрема Ради Безпеки ООН і НАТО, цього четверга, 15 січня, на вимогу України в ОБСЄ буде розглянуто російські удари та зневагу РФ до мирних зусиль.

