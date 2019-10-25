«Прерывистое голодание»: Дженнифер Энистон раскрыла секрет экстремальной диеты



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Дженнифер Энистон

Звезда поделилась секретом, который позволяет сохранить молодость и хорошую форму в любом возрасте

50-летняя Дженнифер Энистон рассказала о жесткой диете, которая стала причиной ее резкого похудения. Звезда сериала «Друзья» могла не принимать пищу по 16 часов. Актриса применяет на практике принципы прерывистого голодания.

Их суть состоит в том, чтобы не принимать твердую пищу в течении 16-ти часов, включая время сна. Таким образом, завтрак кинозвезды приходится по времени примерно на 10 часов утра. При этом Дженнифер позволяет себе есть практически все, без ограничений в рационе. Главное – остановиться до полного насыщения.

Актриса пьет по утрам сок сельдерея, который притупляет чувство голода. Избавиться от приступов внезапного желания что-либо перекусить актрисе «Несносных боссов» помогает медитация. Дженнифер уделяет ей не меньше 5 минут ежедневно.

На регулярных тренировках в зале Энистон бывает не менее пяти раз в неделю. Звезда говорит, что занятия приносят ей радость, поэтому заставлять себя не приходится.