Пустил журналистку во «святую святых». Олег Винник продемонстрировал свою кровать (видео)

Автобус звезды оборудован по последнему слову техники

Знаменитый украинский поп-артист Олег Винник в программе «Звездный путь» впервые показал свой специальный автобус, на котором певец ездит на гастроли.

По словам артиста, чтобы путешествовать с комфортом, автомобиль полностью разбирали и делали под требования Винника. Теперь автомобиль оборудован по последнему слову техники: современная подсветка, караоке и, самое главное, чрезвычайно удобная кровать с подогревом, чтобы между концертами Олег Винник мог выспаться.

На вопрос о проблемах со сном, артист отшутился:

«Нет сна - нет проблемы. Я не жалуюсь. Ибо если ты не спишь, ты работаешь, живешь и при этом ты счастлив, что еще нужно?», – сказал Винник.

Также Олег Винник рассказал подробности страшного ДТП, в которое певец попал в Германии.

Так, ДТП случилось на скоростной трассе. В авто звезды влетела другая машина. От удара автомобиль Винника развернуло на 360 градусов.

Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.