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    Пустил журналистку во «святую святых». Олег Винник продемонстрировал свою кровать (видео)

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    Певец Олег Винник - Пустил журналистку во «святую святых». Олег Винник продемонстрировал свою кровать (видео)
    Певец Олег Винник
    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Автобус звезды оборудован по последнему слову техники

    Знаменитый украинский поп-артист Олег Винник в программе «Звездный путь» впервые показал свой специальный автобус, на котором певец ездит на гастроли.

    По словам артиста, чтобы путешествовать с комфортом, автомобиль полностью разбирали и делали под требования Винника. Теперь автомобиль оборудован по последнему слову техники: современная подсветка, караоке и, самое главное, чрезвычайно удобная кровать с подогревом, чтобы между концертами Олег Винник мог выспаться.

    На вопрос о проблемах со сном, артист отшутился:

    «Нет сна - нет проблемы. Я не жалуюсь. Ибо если ты не спишь, ты работаешь, живешь и при этом ты счастлив, что еще нужно?», – сказал Винник.

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    Пустил журналистку во «святую святых». Олег Винник продемонстрировал свою кровать (видео)
    Пустил журналистку во «святую святых». Олег Винник продемонстрировал свою кровать (видео)
    Пустил журналистку во «святую святых». Олег Винник продемонстрировал свою кровать (видео)

    Также Олег Винник рассказал подробности страшного ДТП, в которое певец попал в Германии.

    Так, ДТП случилось на скоростной трассе. В авто звезды влетела другая машина. От удара автомобиль Винника развернуло на 360 градусов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что режиссер «Игры в кальмара» объяснил детали концовки сериала.

    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Олег Винник новости
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    Пустил журналистку во «святую святых». Олег Винник продемонстрировал свою кровать (видео)