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    С инсулиновой помпой на бедре. 18-летняя дочь Кейт Мосс вызвала ажиотаж на модном показе

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    18-летняя модель Лила Грэйс Мосс - С инсулиновой помпой на бедре. 18-летняя дочь Кейт Мосс вызвала ажиотаж на модном показе
    18-летняя модель Лила Грэйс Мосс
    instagram.com/lilamoss/

    Звездная девушка прошлась по подиуму

    Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс удивила общественность необычной деталью в образе на модном показе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

    18-летняя Лила Грэйс Мосс прошлась по подиуму на совместном шоу люксовых брендов Fendi и Versace. Папарацци засняли манекенщицу в боди со скрепкой в области декольте, которое украшено орнаментом золотого цвета. На ней также — укороченный пиджак, колье в виде логотипа Fendi и туфли на каблуках. В руках девушка держит большую сумку.

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    С инсулиновой помпой на бедре. 18-летняя дочь Кейт Мосс вызвала ажиотаж на модном показе
    С инсулиновой помпой на бедре. 18-летняя дочь Кейт Мосс вызвала ажиотаж на модном показе
    С инсулиновой помпой на бедре. 18-летняя дочь Кейт Мосс вызвала ажиотаж на модном показе
    instagram.com/lilamoss/

    Поклонники обратили внимание на инсулиновую помпу на бедре Мосс и поблагодарили ее за то, что она не скрывает свою болезнь — диабет первого типа. Отмечается, что пациентам с упомянутым диагнозом необходимо ежедневно делать инъекции инсулина или носить специальную помпу.

    «Обожаю тебя за то, что ты не прячешь инсулиновую помпу! Ты вдохновляешь всех диабетиков», «Лила, спасибо за то, что показала помпу на дефиле! Ты — королева, я чувствую себя намного лучше после таких действий», «Просто лучшая, спасибо от всех диабетиков», — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

    Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    С инсулиновой помпой на бедре. 18-летняя дочь Кейт Мосс вызвала ажиотаж на модном показе