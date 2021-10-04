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    Экс-«Виа Гра» Мейхер раздразнила фанатов снимком топлес

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    Певица Надежда Мейхер - Экс-«Виа Гра» Мейхер раздразнила фанатов снимком топлес
    Певица Надежда Мейхер
    instagram.com/nadyameiher/

    Звезда соблазнительно изогнулась на фоне неба

    Украинская певица, бывшая участница группы «Виа Гра» Надежда Мейхер продолжает и дальше публиковать пикантные фотографии из своего недавнего фотосета.

    Но на этот раз артистка решила не на шутку взбудоражить воображение своих поклонников.

    Она показала фотографию, на которой позировала топлес в поле. На пикантном снимке, которым Надежда поделилась в сторис на странице в Instagram, знаменитость соблазнительно выгнулась на фоне неба. Пикантные места звезда спрятала. Однако все одна видно, что у певицы пышные формы и сексуальные изгибы ключицы.

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    Экс-«Виа Гра» Мейхер раздразнила фанатов снимком топлес
    Экс-«Виа Гра» Мейхер раздразнила фанатов снимком топлес
    Экс-«Виа Гра» Мейхер раздразнила фанатов снимком топлес
    Экс-«Виа Гра» Мейхер раздразнила фанатов снимком топлес
    instagram.com/nadyameiher/

    «Влюбленная в жизнь», — добавила Мейхер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

    Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Экс-«Виа Гра» Мейхер раздразнила фанатов снимком топлес