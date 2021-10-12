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    Развернуло на 360. Олег Винник рассказал подробности страшного ДТП в Германии

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    Певец Олег Винник - Развернуло на 360. Олег Винник рассказал подробности страшного ДТП в Германии
    Певец Олег Винник
    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Авария случилась на скоростной трассе

    Знаменитый украинский певец Олег Винник вспомнил жуткую аварию, в которой чудом остался целым.

    Так, ДТП случилось на скоростной трассе в Германии. В авто звезды влетела другая машина. От удара автомобиль Винника развернуло на 360 градусов. Об этом он рассказал в программе «Звездный путь», сообщает ТСН.

    «Въехала в меня другая машина с итальянскими номерами, в Германии на автобане. Я пострадал. Знаешь, когда выключается весь звук в мире и ты чувствуешь, как стрелка секундная "чк-чк-чк". А в это время ты в машине не один, там жизнь», – рассказал исполнитель.

    Тогда, вспомнил звезда, шел сильный дождь. Олег сразу оглянулся, целы ли его пассажиры, потом вышел из авто и пошел убедиться, все ли в порядке с другими участниками аварии.

    «Ты видел, как у него отвалилось все, с капотом обрезало, а затем оттуда выходит несколько детских садов, жен, сестер... Я смеялся, была истерика», – добавил певец.

    Знаменитость добавил, что это была не единственная авария в его жизни. В дорожно-транспортные происшествия Винник попадал три или четыре раза. К счастью, все обошлось. После инцидента певец более внимателен к длительным путешествиям. Поэтому, чтобы ездить с комфортом, он заказал специальный автобус.

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    Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет.

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    Теги: знаменитости Олег Винник новости
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    Развернуло на 360. Олег Винник рассказал подробности страшного ДТП в Германии