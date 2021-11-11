Развратное декольте. В сети обсуждают новый выход Меган Маркл

Сама Меган была явно довольна своим внешним видом

Меган Маркл вместе с мужем посетила гала-ужин в честь ветеранов, организованный в Нью-Йорке. Вот только выбранный ею образ для вечера многие сочли неуместным.

Для важного мероприятия Меган Маркл выбрала красное платье от бренда Carolina Herrera с глубоким декольте и высоким разрезом, подчеркивающим ноги. Роскошный наряд отлично смотрелся на супруге принца Гарри, хотя многие поклонники и отметили, что женщина еще не успела прийти в идеальную форму после родов.

Сама Меган была явно довольна своим внешним видом. Она долго позировала на красной ковровой дорожке, а после весь вечер принимала комплименты от гостей мероприятия. Гарри отдал предпочтение черному костюму, надев несколько своих военных наград.

Ранее самая молодая лауреатка нобелевской премии показала фото со свадьбы.

«Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы с Ассером поженились, чтобы до конца жизни быть вместе. Мы отпраздновали небольшую церемонию никах дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, помолитесь за нас», – сообщила счастливая невеста в Твиттере.