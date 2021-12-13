Жена Лепса о разводе с ним: Нагулялась!

Анна Лепс отшутилась от развода с музыкантом и удалилась из Instagram

На прошлой неделе появилась новость: певец Лепс разводится. Супруга певца до сих пор никак не прокомментировала эту новость. Жена исполнителя сейчас отдыхает на Мальдивах, сообщает российская пресса. И понемногу восстанавливает душевное равновесие и гармонию. Она даже пытается шутить над ситуацией.

Не так давно в сторис в Instagram Шаплыкова опубликовала пост, в котором попыталась оформить свои нынешние ощущения в весьма ироничной форме. «Ушла в себя. Вышла из себя. Пришла в себя. Все, сегодня больше никуда не пойду. Уже нагулялась», – написала Анна. Позже женщина удалилась из Instagram.

Примечательно, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова состоят в браке уже два десятка лет, однако не так давно стало известно, что пара находится на грани развода. Как рассказала ранее адвокат супруги музыканта Оксана Якимова, супруги решили развестись по обоюдному согласию. Назвала юрист и причину расставания пары. По ее утверждению, все дело в обычном кризисе в отношениях.