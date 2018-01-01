Роковая брюнетка: Виктория Бекхэм похвасталась длинными ногами и пикантным разрезом

Экс-солистка группы Spice Girls снялась для модного глянца

Виктория Бекхэм стала главной героиней нового номера Vogue Spain. Певица и дизайнер опубликовала несколько кадров из фотосета для популярного издания в своем Instagram. На одном из снимков Виктория позирует в алом платье с сексуальным разрезом и демонстрирует свои стройные ноги. А на другом, фотограф снял супругу популярного футболиста Дэвида



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Экс-солистка группы Spice Girls снялась для модного глянца

Виктория Бекхэм стала главной героиней нового номера Vogue Spain. Певица и дизайнер опубликовала несколько кадров из фотосета для популярного издания в своем Instagram.

На одном из снимков Виктория позирует в алом платье с сексуальным разрезом и демонстрирует свои стройные ноги. А на другом, фотограф снял супругу популярного футболиста Дэвида Бекхэма на стуле в боди и в свитшоте.

Напомним, что в недавнем интервью Виктория Бекхэм призналась, что ей стыдно за свои наряды времён Spice Girls