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    Роковая брюнетка: Виктория Бекхэм похвасталась длинными ногами и пикантным разрезом

    Экс-солистка группы Spice Girls снялась для модного глянца
    Виктория Бекхэм стала главной героиней нового номера Vogue Spain. Певица и дизайнер опубликовала несколько кадров из фотосета для популярного издания в своем Instagram. На одном из снимков Виктория позирует в алом платье с сексуальным разрезом и демонстрирует свои стройные ноги. А на другом, фотограф снял супругу популярного футболиста Дэвида
    • Сьогодні, 19:22
    • Розсилка

    Экс-солистка группы Spice Girls снялась для модного глянца

    Виктория Бекхэм стала главной героиней нового номера Vogue Spain. Певица и дизайнер опубликовала несколько кадров из фотосета для популярного издания в своем Instagram.

    На одном из снимков Виктория позирует в алом платье с сексуальным разрезом и демонстрирует свои стройные ноги. А на другом, фотограф снял супругу популярного футболиста Дэвида Бекхэма на стуле в боди и в свитшоте.

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    Роковая брюнетка: Виктория Бекхэм похвасталась длинными ногами и пикантным разрезом
    Роковая брюнетка: Виктория Бекхэм похвасталась длинными ногами и пикантным разрезом
    Роковая брюнетка: Виктория Бекхэм похвасталась длинными ногами и пикантным разрезом

    Напомним, что в недавнем интервью Виктория Бекхэм призналась, что ей стыдно за свои наряды времён Spice Girls

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