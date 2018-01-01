Никита Михалков рад, что попал в список лиц, угрожающих Украине

Российский артист гордится тем, что выступает против нашей страны

Российский актер и режиссер Никита Михалков заявил, что рад своему присутствию в списке лиц, которые угрожают нацбезопасности нашей страны. Последний сегодня был опубликован Министерством культуры Украины. «Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа. А то, что бандеровская



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Никита Михалков

Российский артист гордится тем, что выступает против нашей страны

Российский актер и режиссер Никита Михалков заявил, что рад своему присутствию в списке лиц, которые угрожают нацбезопасности нашей страны. Последний сегодня был опубликован Министерством культуры Украины.

«Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой – я могу только этим гордиться. Уверен, что с прозрением от этого морока, все встанет на свои места, и мы вновь станем одним культурным православным пространством», — убежден артист.

Как известно, вместе с Михалковым в этот список Минкульта попали певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и рэпер Баста. Все они получили запрет на въезд в нашу страну в связи с нарушением государственной границы, а также поддержкой агрессивной политики Кремля против Украины и аннексии Крыма.

В прошлом месяце глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в целом запрет на въезд в Украину из-за угрозы нацбезопасности получило более 5 тыс. человек. Из них – около 2 тыс. человек – граждане России.

Джерело: Вести