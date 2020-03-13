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    Шоу-биз

    Российская группа представила песню, с которой поедет на «Евровидение»

    • Розсилка
    Группа Little Big - Российская группа представила песню, с которой поедет на «Евровидение»
    Группа Little Big

    В клипе солисты группы поют на смеси английского и испанского языков

    На официальном YouTube-канале международного музыкального конкурса «Евровидение» появился клип на трек Uno, с которым группа Little Big будет представлять Россию.

    Солисты группы Софья Таюрская и Илья Прусикин поют на смеси английского и испанского языков. В тексте трека речь идет о соблазнении девушки — в нем есть, например, такие слова:

    В клипе Прусикин выступает в привычном для фанатов группы образе карикатурного мачо, а Софья — в тоже традиционном для себя амплуа агрессивно-сексуальной женщины. Сам клип стал пародией на видео эпохи диско 1970-х (чего стоят только костюмы с брюками клеш и неоновый танцпол), а трек — пародией на практически любой хит с латинскими мотивами.

    Вот что об Uno до премьеры рассказывал Прусикин: «Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе».

    Ранее украинская певица Jerry Heil, которая провалила нацотбор на Евровидение, предрекла победу российской группе на песенном конкурсе.

     Как сообщал «Скотч», представлять Украину на Евровидение будет группа Go_A. Музыканты отказались переводить песню на английский.

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    Евровидение певица
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