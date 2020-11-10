Сальма Хайек в костюме статуи Свободы засветила грудь после победы Байдена

Актриса уверена, что новый президент объединит Америку

В воскресенье Сальма Хайек отпраздновала победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах. Актриса опубликовала на странице в Instagram свою фотографию 2000 года, на которой позирует в образе статуи Свободы, и радостно заявила, что «времена разделения» остались позади.

«Настало время освободиться от разделения. Четыре года назад мы увидели стену, разделяющую Америку и Мексику. Но на самом деле невидимая стена выросла и между самими американцами. Нет более подходящих людей, чтобы разрушить эту стену и объединить Америку», — написала в микроблоге мексиканская актриса.

instagram.com/salmahayek/

«Аминь!», «Мы в Мексике очень нервничаем из-за его победы, не стоит так радоваться», «С Джо у нас наступит коммунизм», «Нет, милая, это начало настоящего разделения», — отреагировали на радостную публикацию актрисы фанаты.

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