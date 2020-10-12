Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости



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48-летняя актриса София Вергара разделась на берегу океана instagram.com/sofiavergara/

Колумбийско-американская актриса напомнила фанатом свои годы работы моделью

Самая высокооплачиваемая актриса в мире София Вергара позировала топлес. София приняла пикантную позу на белом песке. Звезда экрана надела зеленые трусики от бикини и отказалась от верха. Она легла на живот, приподняв грудь и сделав на ней акцент. Вергара отвела бедра в сторону, а ноги скрестила сзади. Красотка распустила волосы. Ей щедро подвели глаза. София томно посмотрела в камеру, приоткрыв рот.

Звезда сериала «Американская семейка» позировала в море. Она зашла по колени в воду. София снялась топлес, прикрыв пышный бюст руками. Она не стала смывать белый песок после пляжа – он красиво подчеркнул ее загар. Эти фотографии были сделаны в Майами в конце 90-х.

Фолловеры актрисы осыпали ее комплиментами. «С тех пор не изменилась совсем», «Стала еще красивее», «Горячая тогда и сейчас», «Дразнить нехорошо», «Отличная поза на пляже: видно всё, что надо», «Манящая и дерзкая», «Невероятно сексуальная девушка», «Сейчас было бы хорошо повторить эту съемку», - заявили фанаты.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает