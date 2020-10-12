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    Шоу-биз

    Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости

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    <p>48-летняя актриса София Вергара разделась на берегу океана</p> <div></div> - Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости

    48-летняя актриса София Вергара разделась на берегу океана

    instagram.com/sofiavergara/

    Колумбийско-американская актриса напомнила фанатом свои годы работы моделью

    Самая высокооплачиваемая актриса в мире София Вергара позировала топлес. София приняла пикантную позу на белом песке. Звезда экрана надела зеленые трусики от бикини и отказалась от верха. Она легла на живот, приподняв грудь и сделав на ней акцент. Вергара отвела бедра в сторону, а ноги скрестила сзади. Красотка распустила волосы. Ей щедро подвели глаза. София томно посмотрела в камеру, приоткрыв рот.

    Звезда сериала «Американская семейка» позировала в море. Она зашла по колени в воду. София снялась топлес, прикрыв пышный бюст руками. Она не стала смывать белый песок после пляжа – он красиво подчеркнул ее загар. Эти фотографии были сделаны в Майами в конце 90-х.

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    Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости
    Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости
    Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости
    Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости
    Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости
    Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости
    Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости
    Самая высокооплачиваемая актриса обнажилась на пляже свои выдающиеся выпуклости
    instagram.com/sofiavergara/

    Фолловеры актрисы осыпали ее комплиментами. «С тех пор не изменилась совсем», «Стала еще красивее», «Горячая тогда и сейчас», «Дразнить нехорошо», «Отличная поза на пляже: видно всё, что надо», «Манящая и дерзкая», «Невероятно сексуальная девушка», «Сейчас было бы хорошо повторить эту съемку», - заявили фанаты.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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