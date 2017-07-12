Сара Джессика Паркер рассказала, как ее заставляли сниматься голой

Звезда популярного сериала «Секс в большом городе» призналась, что у нее был не очень удачный киноопыт

52-летняя Сара Джессика Паркер никогда в своей жизни не снималась голой. В то время, как ее коллеги по съемочной площадке популярного сериала «Секс в большом городе» мелькали в откровенных сценах, актриса покоряла поклонников своими стильными, а порой и очень экстравагантными образами. Но по словам певицы, ее не раз пытались заставить



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Актриса Сара Джессика Паркер

Звезда популярного сериала «Секс в большом городе» призналась, что у нее был не очень удачный киноопыт

52-летняя Сара Джессика Паркер никогда в своей жизни не снималась голой. В то время, как ее коллеги по съемочной площадке популярного сериала «Секс в большом городе» мелькали в откровенных сценах, актриса покоряла поклонников своими стильными, а порой и очень экстравагантными образами.

Но по словам певицы, ее не раз пытались заставить полностью обнажиться в кадре, как ее сериальная подруга Саманта Джонс. Об этом она рассказала журналистам People.

По словам актрисы, продюсеры так сильно давили на нее, что она действительно начала раздеваться. Джессика вспоминает, что плакала в тот момент. Однако откровенных сцен с ее участием мир так и не увидел, благодаря ее агенту, пишет журнал Ok.

«Мой агент сказал мне: «Если кто-нибудь заставит тебя делать то, что тебе не комфортно, не делай этого». Учитывая то, что происходит сейчас, все эти рассказы о несчастных женщинах, я понимаю, что мне повезло. Рядом со мной оказался человек, который вошел в мое положение», - отметила актриса.

Напомним, что пару дней назад между коллегами по сериалу «Секс в большом городе» Ким Кэтролл и Сарой Джессикой случился конфликт. После того, как стало известно о трагической смерти брата Ким Кэтролл, Паркер решила принести свои соболезнования в сети. Но вместо благодарности, Ким обозвала коллегу по сериалу «Секс в большом городе» лицемеркой.