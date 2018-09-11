300 костюмов и 170 ключевых героев: В Украине завершились съемки исторической драмы «Крепостная»



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Кадры из нового украинского сериала «Крепостная»

Совсем скоро украинские телезрители увидят новый исторический сериал, который сняли не в РФ, а на нашей родной земле.

В новом сериале «Крепостная» будет не только весьма увлекательная сюжетная линия, популярные украинские актеры, но и множество исторических украинских мест: Киево-Печерская лавра, Шоколадный домик, особняк Уваровых, усадьба Чечеля в Самчиках, музей Пирогова в Виннице, музей под открытым небом в Переяслав-Хмельницком, особняк Якова Полякова, замок Вишневецких, Житомирская областная филармония, дворцово-парковый комплекс «Качановка» и другие.

Почти все они будут представлять собой Черниговскую губернию 19 века. Всего было задействовано 496 объектов по всей Украине.

Как удалось узнать Scotch, на создание сериала больше 13 месяцев. Съемочная группа работала без перерывов и в любую погоду: самая холодная съемка была при температуре -27, а самая жаркая +34.

А на роль главной героини крепостной Катерины, которую сыграла Катерина Ковальчук, пробовались более 100 актрис.

Также, рекордное колличество пробовались на роль актрисы неженского театра Ларисы - в итоге, роль получила Наталка Денисенко. Всего в сериале - 736 персонажей! Из которых 170 ключевых героев и 20 главных.

В сериале зрители увидят множество исторических украинских мест: Киево-Печерская лавра, Шоколадный домик, особняк Уваровых, усадьба Чечеля в Самчиках, музей Пирогова в Виннице, музей под открытым небом в Переяслав-Хмельницком, особняк Якова Полякова, замок Вишневецких, Житомирская областная филармония, дворцово-парковый комплекс «Качановка» и другие. Почти все они будут представлять собой Черниговскую губернию 19 века. Всего было задействовано 496 объектов по всей Украине.

Локации разбросаны по всему Киеву и Украине, поскольку шоураннер проекта Тала Пристаецкая не скрывает, что очень сложно снимать события 19 века в стране, где почти не сохранены исторические места. А те, которые есть, в очень запущенном состоянии.

«Очень сложным оказалось создать наш мир «Крепостной» с нуля. В моей жизни это самые масштабные съемки. Если сравнивать с «Игрой Престолов», где снимают битву, в которой одновременно горит 20 каскадеров, то нет, мы не такие масштабные. Но если говорить о нашем рынке, то, безусловно, это один из самых масштабных сериалов, поскольку он предполагает огромное количество локаций и актеров, поскольку история многофигурная, много каскадерских историй. В нем есть: пожар, народное восстание, два бала, две свадьбы, оживленные улицы города Киева, огромный бордель, насыщенный жизнью и тд. Если говорить, насколько это масштабный сериал, то, пожалуй, из всего, что делалось за последнее время – самый масштабный», - рассказала Тала Пристаецкая.

Среди актеров, которые сыграли главные роли: Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Анна Сагайдачная, Олеся Жураковская, Юлия Ауг. Алексей Яровенко, Михаил Гаврилов, Максим Радугин, Наталка Денисенко, Наталия Васько и др.

«Я благодарна продюсерам за такой подарок судьбы. Я мечтала об историческом формате. Ведь это другие ощущения, другой стиль и построение речи. Ты не можешь так легко импровизировать, нужно использовать стиль 19 века. Но это дает крылья и стимулирует актеров. А какие платья! Кружево, ткань, брошки ручной работы, кринолин, корсеты. Тебе нужно лавировать, чтобы войти в кадр», - поделилась впечатлениями актриса Ольга Сумская.

Премьера сериала состоится на телеканале СТБ весной 2019 года.