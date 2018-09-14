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    Шоу-биз

    Секс не политика: звезда культового сериала проиграла выборы

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    Секс не политика: звезда культового сериала проиграла выборы

    Актриса Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в культовом сериале «Секс в большом городе», проиграла праймериз от Демократической партии в борьбе за право стать губернатором штата Нью-Йорк.

    65% против 35% - с таким результатом нынешний губернатор Эндрю Куомо победил Никсон. И именно он пойдет на выборы губернатора штата Нью-Йорк от Демократической партии в ноябре этого года.

    Никсон критиковали за слишком либеральный подход, наивность и дилетантство. Но после проигрыша она не унывает: «Я не обескуражена. Я вдохновлена. Надеюсь, вы тоже».

    Для своей избирательной кампании актриса смогла собрать $2,5 млн, большую часть из которых пожертвовали голливудские звезды. С другой стороны, у нынешнего губернатора, помимо 12-миллионного бюджета, была еще и поддержка лидера партии Хиллари Клинтон.

    Впрочем, поклонникам Никсон расстраиваться не стоит: судя по настрою Синтии, это не последние ее выборы, а в стране, выбравшей президентом Дональда Трампа, возможно все.

    Джерело: mediananny.com

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